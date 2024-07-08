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Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК

Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК - 08.07.2024, ПРАЙМ

Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК

Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:09+0300

2024-07-08T09:09+0300

2024-07-08T09:14+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина."Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.

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