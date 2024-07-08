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Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК
Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК - 08.07.2024, ПРАЙМ
Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК
Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:09+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина."Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.
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впк
Кабмин, ВПК
09:09 08.07.2024 (обновлено: 09:14 08.07.2024)
 
Правительство увеличило льготные субсидии для некоторых компаний ОПК

Кабмин увеличил размер субсидирования льготных кредитов для ОПК до 600 млн руб

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
"Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.
 
КабминВПК
 
 
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