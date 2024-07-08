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Путин предложил подумать над созданием фонда для активных родителей

Путин предложил подумать над созданием фонда для активных родителей - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин предложил подумать над созданием фонда для активных родителей

Президент России Владимир Путин предложил подумать над идеей создания в стране специального фонда, который будет заниматься реализацией предложений активных... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:07+0300

2024-07-08T16:07+0300

2024-07-08T16:17+0300

россия

владимир путин

многодетные семьи

фонд

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил подумать над идеей создания в стране специального фонда, который будет заниматься реализацией предложений активных родителей. Во ходе встречи главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" в понедельник ему предложили создать спецфонд, который помог бы активным, инициативным родителям реализовывать их идеи. "Давайте подумаем, коллеги мои слышат. Вместе с вами и подумаем", — отреагировал российский лидер на выдвинутую инициативу.Он также рассказал, что регулярно поднимает вопрос о престиже многодетных семей на встречах с правительством РФ и руководителями СМИ.Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное"."Все время говорим о том, что нужно поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи. Все ради этого делается, но нужно делать еще больше — с этим я согласен", — подчеркнул президент.Кроме того, Путин предложил разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но близким родственникам. По его словам, "можно и нужно это сделать". Он отметил, что такие "сложности" с выплатами "складываются не специально, а так просто ситуация развивается, одно решение принимается, потом другое, не учитываются эти мелочи, а они имеют для людей, оказывается, значение определенное". Президент отметил, что нет разницы, кто ухаживает за ребенком, "мама или бабушка, нужно всех уравнять, выплачивать эти десять тысяч, пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать".Конкурс "Это у нас семейное" является самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, многодетные семьи, фонд