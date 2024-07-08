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Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. Соответствующий... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:51+0300

2024-07-08T19:51+0300

2024-07-08T19:51+0300

россия

владимир путин

закон

бюджет

соцфонд

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, отчет об исполнении бюджета фонда за 2023 год утвержден с доходом в размере 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, и расходом в 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. Отмечается, что в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, общий объем доходов фонда составил 13 триллионов 212,702 миллиарда рублей, расходов — 13 триллионов 819,693 миллиарда рублей. Объем межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составил 4,019 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ — 278,465 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 87,651 миллиарда рублей. Кроме того, на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Соцфондом было направлено 13,4 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240708/foms-849918922.html

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россия, владимир путин, закон, бюджет, соцфонд