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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета - 08.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240708/putin-849927761.html
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T21:44+0300
2024-07-08T21:44+0300
экономика
россия
государственный бюджет
владимир путин
закон
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. В законе предусмотрено утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в размере 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Соответственно, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей (1,9% ВВП). Изначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП. В абсолютном выражении доходы бюджета за прошлый год увеличились по сравнению с предшествующим годом на 1,3 триллиона рублей (на фоне роста ненефтегазовых доходов), а расходы — на 1,235 триллиона рублей. Основными приоритетами бюджетных расходов в 2023 году были: обеспечение обороноспособности и безопасности государства, в том числе социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей; безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; содействие достижению национальных целей развития страны; реализация мер структурной перестройки экономики; поддержка регионального развития и интеграция новых регионов РФ. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что несмотря на наличие бюджетного дефицита, рост доходов по ключевым статьям позволяет кабмину успешно финансировать общественные проекты и соцпрограммы. Это имеет долгосрочный положительный эффект на социальное благополучие населения и на экономический рост страны в целом. При этом финансовые ресурсы, распределенные на здравоохранение, образование и инфраструктурное развитие, создают условия для стабильного экономического развития и повышения качества жизни граждан, добавил он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что благодаря реализации поручений Путина, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по словам премьера, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан. Так, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.
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россия, государственный бюджет, владимир путин, закон
Экономика, РОССИЯ, государственный бюджет, Владимир Путин, закон
21:44 08.07.2024
 
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
В законе предусмотрено утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в размере 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Соответственно, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей (1,9% ВВП). Изначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП.
В абсолютном выражении доходы бюджета за прошлый год увеличились по сравнению с предшествующим годом на 1,3 триллиона рублей (на фоне роста ненефтегазовых доходов), а расходы — на 1,235 триллиона рублей.
Основными приоритетами бюджетных расходов в 2023 году были: обеспечение обороноспособности и безопасности государства, в том числе социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей; безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; содействие достижению национальных целей развития страны; реализация мер структурной перестройки экономики; поддержка регионального развития и интеграция новых регионов РФ.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что несмотря на наличие бюджетного дефицита, рост доходов по ключевым статьям позволяет кабмину успешно финансировать общественные проекты и соцпрограммы. Это имеет долгосрочный положительный эффект на социальное благополучие населения и на экономический рост страны в целом. При этом финансовые ресурсы, распределенные на здравоохранение, образование и инфраструктурное развитие, создают условия для стабильного экономического развития и повышения качества жизни граждан, добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что благодаря реализации поручений Путина, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по словам премьера, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан.
Так, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.
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