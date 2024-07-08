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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T21:44+0300

2024-07-08T21:44+0300

2024-07-08T21:44+0300

экономика

россия

государственный бюджет

владимир путин

закон

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. В законе предусмотрено утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2023 год по доходам в размере 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона рублей (18,8% ВВП). Соответственно, бюджет был исполнен с дефицитом 3,229 триллиона рублей (1,9% ВВП). Изначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП. В абсолютном выражении доходы бюджета за прошлый год увеличились по сравнению с предшествующим годом на 1,3 триллиона рублей (на фоне роста ненефтегазовых доходов), а расходы — на 1,235 триллиона рублей. Основными приоритетами бюджетных расходов в 2023 году были: обеспечение обороноспособности и безопасности государства, в том числе социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей; безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами; содействие достижению национальных целей развития страны; реализация мер структурной перестройки экономики; поддержка регионального развития и интеграция новых регионов РФ. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что несмотря на наличие бюджетного дефицита, рост доходов по ключевым статьям позволяет кабмину успешно финансировать общественные проекты и соцпрограммы. Это имеет долгосрочный положительный эффект на социальное благополучие населения и на экономический рост страны в целом. При этом финансовые ресурсы, распределенные на здравоохранение, образование и инфраструктурное развитие, создают условия для стабильного экономического развития и повышения качества жизни граждан, добавил он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что благодаря реализации поручений Путина, активной работе правительства, регионов и бизнеса ВВП страны в 2023 году вырос на 3,6%. В результате, по словам премьера, появилась возможность нарастить расходы, что позволило поддержать средствами большее число проектов, значимых для страны и граждан. Так, было увеличено финансирование нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, были выполнены все социальные обязательства перед гражданами. А дефицит бюджета, несмотря на рост расходов, оказался ниже запланированного уровня.

https://1prime.ru/20240708/putin-849926134.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, государственный бюджет, владимир путин, закон