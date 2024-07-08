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Путин проиндексировал оклады госслужащих - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Путин проиндексировал оклады госслужащих
Путин проиндексировал оклады госслужащих - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин проиндексировал оклады госслужащих
Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:37+0300
2024-07-08T22:37+0300
экономика
россия
владимир путин
зарплата
госслужащие
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы разместили в интернет-портале правовой информации. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. У действительного государственного советника юстиции первого класса — столько же. Прошлая редакция указа устанавливала для них оклад в размере 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса вырос до 9809 рублей (ранее — 8939 руб.). Указанные выше изменения также затронули торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за границей и сотрудников различных структур.
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россия, владимир путин, зарплата, госслужащие
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, зарплата, госслужащие
22:37 08.07.2024
 
Путин проиндексировал оклады госслужащих

Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил ВДНХ
Президент Владимир Путин посетил ВДНХ
© POOL
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы разместили в интернет-портале правовой информации.
Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. У действительного государственного советника юстиции первого класса — столько же. Прошлая редакция указа устанавливала для них оклад в размере 30 тысяч 167 рублей в месяц.
Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса вырос до 9809 рублей (ранее — 8939 руб.).
Указанные выше изменения также затронули торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за границей и сотрудников различных структур.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинзарплатагосслужащие
 
 
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