https://1prime.ru/20240708/putin-849928485.html

Путин проиндексировал оклады госслужащих

Путин проиндексировал оклады госслужащих - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин проиндексировал оклады госслужащих

Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T22:37+0300

2024-07-08T22:37+0300

2024-07-08T22:37+0300

экономика

россия

владимир путин

зарплата

госслужащие

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы разместили в интернет-портале правовой информации. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. У действительного государственного советника юстиции первого класса — столько же. Прошлая редакция указа устанавливала для них оклад в размере 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса вырос до 9809 рублей (ранее — 8939 руб.). Указанные выше изменения также затронули торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за границей и сотрудников различных структур.

https://1prime.ru/20240708/zarplata-849900743.html

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россия, владимир путин, зарплата, госслужащие