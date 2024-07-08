https://1prime.ru/20240708/putin-849928485.html
Путин проиндексировал оклады госслужащих
Путин проиндексировал оклады госслужащих - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин проиндексировал оклады госслужащих
Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:37+0300
2024-07-08T22:37+0300
2024-07-08T22:37+0300
экономика
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зарплата
госслужащие
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы разместили в интернет-портале правовой информации. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. У действительного государственного советника юстиции первого класса — столько же. Прошлая редакция указа устанавливала для них оклад в размере 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса вырос до 9809 рублей (ранее — 8939 руб.). Указанные выше изменения также затронули торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за границей и сотрудников различных структур.
https://1prime.ru/20240708/zarplata-849900743.html
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россия, владимир путин, зарплата, госслужащие
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, зарплата, госслужащие
Путин проиндексировал оклады госслужащих
Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов. Соответствующее приложение о внесении изменений в прежние указы разместили в интернет-портале правовой информации.
Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. У действительного государственного советника юстиции первого класса — столько же. Прошлая редакция указа устанавливала для них оклад в размере 30 тысяч 167 рублей в месяц.
Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса вырос до 9809 рублей (ранее — 8939 руб.).
Указанные выше изменения также затронули торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за границей и сотрудников различных структур.
Исследование показало, как повышали зарплату россиян