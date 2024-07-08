https://1prime.ru/20240708/razvod-849921440.html

В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане

В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане

Внедрение обязательной медиации при разводах по примеру Азербайджана снизит число разводов и разгрузит суды. Такое мнение на заседания рабочей группы... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:35+0300

2024-07-08T17:35+0300

2024-07-08T17:35+0300

развод

семья

госдума

азербайджан

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Внедрение обязательной медиации при разводах по примеру Азербайджана снизит число разводов и разгрузит суды. Такое мнение на заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства высказал депутат Олег Матвейчев, передает РБК. В Азербайджане процедура посредничества применяется не только в семейных, но и трудовых, и гражданских спорах. В прошлом году через медиацию в республике прошли 43 тысячи пар. "Они реально этой мерой сокращают количество разводов", — выразил уверенность Матвейчев.В России с 2010 года есть закон о медиации, процедура носит добровольный и платный характер, напомнила на заседании представитель Министерства юстиции Рамиля Хамитова.Ранее Минфин, по сообщениям СМИ, предложил увеличить размер пошлины на развод до пяти тысяч рублей. Отмечалось, что пошлина на расторжение брака составляет всего 650 рублей. Таким образом в случае вступления в силу закона ее стоимость увеличится в восемь раз.

https://1prime.ru/20240701/razvod-849580967.html

азербайджан

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развод, семья, госдума, азербайджан, россия