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В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане
Внедрение обязательной медиации при разводах по примеру Азербайджана снизит число разводов и разгрузит суды. Такое мнение на заседания рабочей группы... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:35+0300
2024-07-08T17:35+0300
2024-07-08T17:35+0300
развод
семья
госдума
азербайджан
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Внедрение обязательной медиации при разводах по примеру Азербайджана снизит число разводов и разгрузит суды. Такое мнение на заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства высказал депутат Олег Матвейчев, передает РБК. В Азербайджане процедура посредничества применяется не только в семейных, но и трудовых, и гражданских спорах. В прошлом году через медиацию в республике прошли 43 тысячи пар. "Они реально этой мерой сокращают количество разводов", — выразил уверенность Матвейчев.В России с 2010 года есть закон о медиации, процедура носит добровольный и платный характер, напомнила на заседании представитель Министерства юстиции Рамиля Хамитова.Ранее Минфин, по сообщениям СМИ, предложил увеличить размер пошлины на развод до пяти тысяч рублей. Отмечалось, что пошлина на расторжение брака составляет всего 650 рублей. Таким образом в случае вступления в силу закона ее стоимость увеличится в восемь раз.
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развод, семья, госдума, азербайджан, россия
развод, семья, Госдума, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане
Матвейчев: обязательная медиация по примеру Азербайджана снизит число разводов