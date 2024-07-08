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"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов
"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов
"Джей энд Ти Банк" исключен из реестра системы страхования вкладов (ССВ) в связи с присоединением к "Реалист Банку", сообщает АСВ. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T19:31+0300
2024-07-08T19:31+0300
экономика
банки
страхование вкладов
асв
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "Джей энд Ти Банк" исключен из реестра системы страхования вкладов (ССВ) в связи с присоединением к "Реалист Банку", сообщает АСВ. "Кредитная организация Джей энд Ти Банк исключена из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Акционерное общество "Реалист Банк", - говорится в сообщении в Telegram-канале АСВ. В настоящее время в состав участников ССВ входит 596 кредитных организаций. Сообщается, что 294 из них - действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, три организации - действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а остальные 299 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
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банки, страхование вкладов, асв
Экономика, Банки, страхование вкладов, АСВ
19:31 08.07.2024
 
"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов

"Джей энд Ти Банк" исключили из реестра участников системы страхования вкладов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "Джей энд Ти Банк" исключен из реестра системы страхования вкладов (ССВ) в связи с присоединением к "Реалист Банку", сообщает АСВ.
"Кредитная организация Джей энд Ти Банк исключена из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Акционерное общество "Реалист Банк", - говорится в сообщении в Telegram-канале АСВ.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 596 кредитных организаций. Сообщается, что 294 из них - действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, три организации - действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а остальные 299 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
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