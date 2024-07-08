https://1prime.ru/20240708/reestr-849925412.html

"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов

"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Джей энд Ти Банк" исключили из системы страхования вкладов

"Джей энд Ти Банк" исключен из реестра системы страхования вкладов (ССВ) в связи с присоединением к "Реалист Банку", сообщает АСВ. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:31+0300

2024-07-08T19:31+0300

2024-07-08T19:31+0300

экономика

банки

страхование вкладов

асв

https://cdnn.1prime.ru/img/82736/29/827362906_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f7c17e6bebcfbb20f91a796d383aa716.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "Джей энд Ти Банк" исключен из реестра системы страхования вкладов (ССВ) в связи с присоединением к "Реалист Банку", сообщает АСВ. "Кредитная организация Джей энд Ти Банк исключена из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Акционерное общество "Реалист Банк", - говорится в сообщении в Telegram-канале АСВ. В настоящее время в состав участников ССВ входит 596 кредитных организаций. Сообщается, что 294 из них - действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, три организации - действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а остальные 299 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.

https://1prime.ru/20240705/vklady-849861401.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, страхование вкладов, асв