https://1prime.ru/20240708/rosatom-849918443.html

"Росатом" получил право выпускать облигации

"Росатом" получил право выпускать облигации - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Росатом" получил право выпускать облигации

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Соответствующий документ размещен на портале... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:38+0300

2024-07-08T16:38+0300

2024-07-08T16:38+0300

экономика

росатом

закон

владимир путин

выпуск облигаций

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий госкорпорации "Росатом" право выпускать облигации. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить перевод корпорации в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке, снизить нагрузку на капитал банков и, как следствие, будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по привлекаемым кредитам под ее поручительство. Замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергей Новиков в мае пояснял, что выпуск облигаций позволит корпорации снизить объем платежей за кредитные или заимствованные ресурсы. При этом, по его словам, идет подготовка к выпуску биржевых облигаций корпорации, которые будут процентными, неконвертируемыми и со сроком 3-5 лет, однако первый выпуск будет не очень большим - 5-10 миллиардов рублей. Закон также разрешает "Росатому" размещать на счетах в российских банках средства, предназначенные, в частности, для финансирования вывода из эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим ядерным топливом, захоронения радиоактивных отходов. Это изменение вносится в целях защиты данных средств от инфляционных процессов и дает возможность размещать эти средства в первоклассных российских банках, переведя их со счетов ЦБ РФ, где они сейчас лежат без начисления каких-либо процентов. Помимо этого, уточняются полномочия "Росатома" по вопросам совместного ведения работ с федеральными органами исполнительной власти и Банком России в области обеспечения технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Госкорпорация сможет разрабатывать предложения по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой области и представлять их в кабмин. "Росатом" также будет координировать и проводить мониторинг деятельности принадлежащих или подведомственных ему учреждений, предприятий, акционерных обществ и их "дочек" по вопросам, связанным с обеспечением технологической независимости объектов КИИ и информационными технологиями. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240606/rosatom-848888401.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, закон, владимир путин, выпуск облигаций