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Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России
Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ
Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России
Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году в Российской Федерации число сотрудников на руководящих должностях сократится более чем на полмиллиона человек, сообщает | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T06:41+0300
2024-07-08T06:51+0300
экономика
минтруд
руководящие должности
прогноз
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году в Российской Федерации число сотрудников на руководящих должностях сократится более чем на полмиллиона человек, сообщает РБК, ссылаясь документ нацпроекта "Кадры", демонстрировавшийся в июне на одном из межведомственных заседаний. В публикации РБК отмечается, что "по прогнозу министерства, в ближайшие годы сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории "руководители" — их станет меньше на 533 тысяч человек". Самое существенное сокращение числа сотрудников на руководящих должностях, по министерскому прогнозу, произойдет в сфере оптовой торговле, ремонте, обрабатывающих предприятиях и строительстве. Вместе с тем снизится потребность в руководящих кадрах агрокомплекса и служащих, готовящих документы. В то же время Минтруд прогнозирует, что число специалистов высшей квалификации увеличится почти на полтора миллиона человек. Наибольшая потребность в таких специалистах будет в финансах, IT, научно-технической деятельности, торговле, операциях с недвижимостью.
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минтруд, руководящие должности, прогноз
Экономика, Минтруд, руководящие должности, прогноз
06:41 08.07.2024 (обновлено: 06:51 08.07.2024)
 
Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России

Минтруд: к 2029 г число руководящих должностей в РФ снизится на 533 тыс человек

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году в Российской Федерации число сотрудников на руководящих должностях сократится более чем на полмиллиона человек, сообщает РБК, ссылаясь документ нацпроекта "Кадры", демонстрировавшийся в июне на одном из межведомственных заседаний.
В публикации РБК отмечается, что "по прогнозу министерства, в ближайшие годы сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории "руководители" — их станет меньше на 533 тысяч человек".
Самое существенное сокращение числа сотрудников на руководящих должностях, по министерскому прогнозу, произойдет в сфере оптовой торговле, ремонте, обрабатывающих предприятиях и строительстве. Вместе с тем снизится потребность в руководящих кадрах агрокомплекса и служащих, готовящих документы.
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В то же время Минтруд прогнозирует, что число специалистов высшей квалификации увеличится почти на полтора миллиона человек. Наибольшая потребность в таких специалистах будет в финансах, IT, научно-технической деятельности, торговле, операциях с недвижимостью.
 
ЭкономикаМинтрудруководящие должностипрогноз
 
 
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