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Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России

Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России - 08.07.2024, ПРАЙМ

Минтруд предсказывает сокращение числа руководящих должностей в России

Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году в Российской Федерации число сотрудников на руководящих должностях сократится более чем на полмиллиона человек, сообщает | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T06:41+0300

2024-07-08T06:41+0300

2024-07-08T06:51+0300

экономика

минтруд

руководящие должности

прогноз

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Согласно прогнозу Минтруда, к 2029 году в Российской Федерации число сотрудников на руководящих должностях сократится более чем на полмиллиона человек, сообщает РБК, ссылаясь документ нацпроекта "Кадры", демонстрировавшийся в июне на одном из межведомственных заседаний. В публикации РБК отмечается, что "по прогнозу министерства, в ближайшие годы сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории "руководители" — их станет меньше на 533 тысяч человек". Самое существенное сокращение числа сотрудников на руководящих должностях, по министерскому прогнозу, произойдет в сфере оптовой торговле, ремонте, обрабатывающих предприятиях и строительстве. Вместе с тем снизится потребность в руководящих кадрах агрокомплекса и служащих, готовящих документы. В то же время Минтруд прогнозирует, что число специалистов высшей квалификации увеличится почти на полтора миллиона человек. Наибольшая потребность в таких специалистах будет в финансах, IT, научно-технической деятельности, торговле, операциях с недвижимостью.

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минтруд, руководящие должности, прогноз