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Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика

Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика - 08.07.2024, ПРАЙМ

Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика

Украинская разведка предложила пилоту ВВС РФ три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, следует из видеозаписи переписки,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T08:57+0300

2024-07-08T08:57+0300

2024-07-08T08:57+0300

происшествия

россия

фсб

самолет

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украинская разведка предложила пилоту ВВС РФ три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, следует из видеозаписи переписки, опубликованной ФСБ России.Согласно данным ведомства, в диалоге между украинской разведкой и российским летчиком, украинская сторона обещает три миллиона долларов, включая миллион долларов от "Укроборонпрома"."Будет тебе три ляма", — говорится в переписке.По словам летчика, украинская разведка, угрожая ему, требовала поджечь российскую авиационную технику, чтобы угнать бомбардировщик. Ко всему прочему, украинские спецслужбы, используя мессенджер Telegram, пытались получить данные о российских военных самолетах.ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.

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россия, фсб, самолет