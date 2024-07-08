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Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика
Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика - 08.07.2024, ПРАЙМ
Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика
Украинская разведка предложила пилоту ВВС РФ три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, следует из видеозаписи переписки,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:57+0300
2024-07-08T08:57+0300
2024-07-08T08:57+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украинская разведка предложила пилоту ВВС РФ три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, следует из видеозаписи переписки, опубликованной ФСБ России.Согласно данным ведомства, в диалоге между украинской разведкой и российским летчиком, украинская сторона обещает три миллиона долларов, включая миллион долларов от "Укроборонпрома"."Будет тебе три ляма", — говорится в переписке.По словам летчика, украинская разведка, угрожая ему, требовала поджечь российскую авиационную технику, чтобы угнать бомбардировщик. Ко всему прочему, украинские спецслужбы, используя мессенджер Telegram, пытались получить данные о российских военных самолетах.ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.
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россия, фсб, самолет
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, самолет
Украинская разведка пообещала миллионы долларов за угон бомбардировщика
ФСБ: украинская разведка обещала $3 млн летчику ВКС России за угон боевого борта
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украинская разведка предложила пилоту ВВС РФ три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, следует из видеозаписи переписки, опубликованной ФСБ России.
Согласно данным ведомства, в диалоге между украинской разведкой и российским летчиком, украинская сторона обещает три миллиона долларов, включая миллион долларов от "Укроборонпрома".
"Будет тебе три ляма", — говорится в переписке.
По словам летчика, украинская разведка, угрожая ему, требовала поджечь российскую авиационную технику, чтобы угнать бомбардировщик. Ко всему прочему, украинские спецслужбы, используя мессенджер Telegram, пытались получить данные о российских военных самолетах.
ФСБ ранее пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России за границу. Кроме того, летом 2022 года, Федеральная служба безопасности раскрыла планы Главного управления разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами стран НАТО по угону российских военных самолетов.
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3