https://1prime.ru/20240708/sanktsii-849908301.html
"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России
"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России
Запад рассчитывал спровоцировать Россию, а за ответную реакцию наказать ее санкциями, чтобы добиться смены власти в Кремле. Однако Запад много чего не учел, в... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:29+0300
2024-07-08T12:29+0300
2024-07-08T12:29+0300
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Запад рассчитывал спровоцировать Россию, а за ответную реакцию наказать ее санкциями, чтобы добиться смены власти в Кремле. Однако Запад много чего не учел, в результате чего его план провалился. Такое мнение в беседе с YouTub-каналом Dialogue Works высказал ветеран швейцарской разведки Жак Бо.По его словам, еще осенью 2022 года он предупреждал, что предположения Запада, будто ему удастся спровоцировать Россию, а затем добиться ее краха путем введения санкций, на самом деле ложные, и Запад получит результат, обратный ожидаемому."Именно это мы и наблюдаем два года спустя", - подчеркнул Бо.Дело в том, что Западе, по мнению разведчика, либо плохо, либо вообще не анализировали ни структуру экономики России, ни то, что собой представляет российское общество – не изучили социальный аспект ситуации.При этом, развивая тему российского общества, Бо отметил, что после провокаций, терактов, как, например, атака на Севастополь, "даже русские были готовы начать ядерную войну".
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html
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запад, россия
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ
"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России
Разведчик Жак Бо: Запад просчитался, положившись на крах России из-за санкций
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ.
Запад рассчитывал спровоцировать Россию, а за ответную реакцию наказать ее санкциями, чтобы добиться смены власти в Кремле. Однако Запад много чего не учел, в результате чего его план провалился. Такое мнение в беседе с YouTub-каналом Dialogue Works
высказал ветеран швейцарской разведки Жак Бо.
По его словам, еще осенью 2022 года он предупреждал, что предположения Запада, будто ему удастся спровоцировать Россию, а затем добиться ее краха путем введения санкций, на самом деле ложные, и Запад получит результат, обратный ожидаемому.
"Именно это мы и наблюдаем два года спустя", - подчеркнул Бо.
Дело в том, что Западе, по мнению разведчика, либо плохо, либо вообще не анализировали ни структуру экономики России, ни то, что собой представляет российское общество – не изучили социальный аспект ситуации.
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При этом, развивая тему российского общества, Бо отметил, что после провокаций, терактов, как, например, атака на Севастополь, "даже русские были готовы начать ядерную войну".