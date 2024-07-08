https://1prime.ru/20240708/sanktsii-849908301.html

"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России

"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Запад много чего не учел". Разведчик объяснил провал плана против России

Запад рассчитывал спровоцировать Россию, а за ответную реакцию наказать ее санкциями, чтобы добиться смены власти в Кремле. Однако Запад много чего не учел, в... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:29+0300

2024-07-08T12:29+0300

2024-07-08T12:29+0300

спецоперация на украине

запад

россия

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Запад рассчитывал спровоцировать Россию, а за ответную реакцию наказать ее санкциями, чтобы добиться смены власти в Кремле. Однако Запад много чего не учел, в результате чего его план провалился. Такое мнение в беседе с YouTub-каналом Dialogue Works высказал ветеран швейцарской разведки Жак Бо.По его словам, еще осенью 2022 года он предупреждал, что предположения Запада, будто ему удастся спровоцировать Россию, а затем добиться ее краха путем введения санкций, на самом деле ложные, и Запад получит результат, обратный ожидаемому."Именно это мы и наблюдаем два года спустя", - подчеркнул Бо.Дело в том, что Западе, по мнению разведчика, либо плохо, либо вообще не анализировали ни структуру экономики России, ни то, что собой представляет российское общество – не изучили социальный аспект ситуации.При этом, развивая тему российского общества, Бо отметил, что после провокаций, терактов, как, например, атака на Севастополь, "даже русские были готовы начать ядерную войну".

https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html

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запад, россия