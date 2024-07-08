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Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд
Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд - 08.07.2024, ПРАЙМ
Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд
Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов - это реально с учетом... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:46+0300
2024-07-08T05:46+0300
2024-07-08T05:47+0300
экономика
россия
сельхозпродукция
экспорт
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов - это реально с учетом результатов первого полугодия, которые в объемных показателях превзошли на 16% результаты аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на $45 млрд в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года", - сказал Тренин. Он отметил, что из-за майских потерь посевов показатели второго полугодия могут быть более слабыми, однако растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превысить намеченные показатели. "В результате я полагаю, что этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении", - добавил эксперт. В июне глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сказала журналистам, что Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня.
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россия, сельхозпродукция, экспорт
Экономика, РОССИЯ, сельхозпродукция, экспорт
Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд
АКРА: экспорт продукции АПК из РФ может снова побить рекорд и превысить $45 млрд
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов - это реально с учетом результатов первого полугодия, которые в объемных показателях превзошли на 16% результаты аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на $45 млрд в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года", - сказал Тренин.
Он отметил, что из-за майских потерь посевов показатели второго полугодия могут быть более слабыми, однако растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превысить намеченные показатели. "В результате я полагаю, что этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении", - добавил эксперт.
Bloomberg: Россия нарастила до максимума морской экспорт нефти
В июне глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сказала журналистам, что Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня.