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Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд

Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд - 08.07.2024, ПРАЙМ

Экспорт сельхозпродукции из России может снова побить рекорд

Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов - это реально с учетом... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T05:46+0300

2024-07-08T05:46+0300

2024-07-08T05:47+0300

экономика

россия

сельхозпродукция

экспорт

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить 45 миллиардов долларов - это реально с учетом результатов первого полугодия, которые в объемных показателях превзошли на 16% результаты аналогичного периода прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Говоря о текущем годе, можно вспомнить, что еще в 2018 году в ходе майских указов Владимиром Путиным была поставлена цель достичь экспорта продукции АПК на $45 млрд в 2024 году. На мой взгляд, она вполне достижима и может быть даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года", - сказал Тренин. Он отметил, что из-за майских потерь посевов показатели второго полугодия могут быть более слабыми, однако растущие объемы экспорта мясной и молочной продукции позволят превысить намеченные показатели. "В результате я полагаю, что этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении", - добавил эксперт. В июне глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сказала журналистам, что Россия с начала текущего года нарастила экспорт продукции АПК на 16%, он уже превысил 50 миллионов тонн, активно увеличиваются поставки в том числе мясной и молочной продукции. По ее словам, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению российских поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня.

https://1prime.ru/20240702/oil-849664809.html

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россия, сельхозпродукция, экспорт