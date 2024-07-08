https://1prime.ru/20240708/sevpotok-849928778.html
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"
Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T23:24+0300
2024-07-08T23:24+0300
2024-07-08T23:24+0300
происшествия
германия
подрыв "северных потоков"
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БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить еще в 2014 году. Таким образом в пресс-службе ведомства ответили на запрос РИА Новости. "Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", — ответили в ведомстве на вопрос, который касался сообщений СМИ о планах подорвать "Северный поток" неназванными гражданами Украины якобы еще в 2014 году. Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что подрыв газопровода планировался еще в 2014 году. Его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник заявлял, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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германия, подрыв "северных потоков"
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, подрыв "Северных потоков"
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать сообщения о планах подрыва "Севпотока"
БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить еще в 2014 году. Таким образом в пресс-службе ведомства ответили на запрос РИА Новости.
"Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", — ответили в ведомстве на вопрос, который касался сообщений СМИ о планах подорвать "Северный поток" неназванными гражданами Украины якобы еще в 2014 году.
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что подрыв газопровода планировался еще в 2014 году. Его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник заявлял, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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