Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240708/sevpotok-849928778.html
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке" - 08.07.2024, ПРАЙМ
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"
Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T23:24+0300
2024-07-08T23:24+0300
происшествия
германия
подрыв "северных потоков"
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить еще в 2014 году. Таким образом в пресс-службе ведомства ответили на запрос РИА Новости. "Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", — ответили в ведомстве на вопрос, который касался сообщений СМИ о планах подорвать "Северный поток" неназванными гражданами Украины якобы еще в 2014 году. Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что подрыв газопровода планировался еще в 2014 году. Его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник заявлял, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240629/germaniya-849601391.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, подрыв "северных потоков"
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, подрыв "Северных потоков"
23:24 08.07.2024
 
Прокуроры в ФРГ не стали комментировать новые сообщения о "Северном потоке"

Прокуроры в ФРГ не стали комментировать сообщения о планах подрыва "Севпотока"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 8 июл - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура ФРГ не станет комментировать сообщения СМИ, в том числе недавние, о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировали осуществить еще в 2014 году. Таким образом в пресс-службе ведомства ответили на запрос РИА Новости.
"Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", — ответили в ведомстве на вопрос, который касался сообщений СМИ о планах подорвать "Северный поток" неназванными гражданами Украины якобы еще в 2014 году.
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что подрыв газопровода планировался еще в 2014 году. Его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник заявлял, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
В Германии раскрыли, как США мешали постройке "Северного потока — 2"
29 июня, 16:10
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯподрыв "Северных потоков"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала