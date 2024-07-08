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Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт

Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт - 08.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали риски использования "серых" сим-карт

"Серые" сим-карты могут быть точками проникновения зарубежного трафика в обход киберзащиты, а также источниками кибератак и мошенничества, рассказал гендиректор | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:45+0300

2024-07-08T17:45+0300

2024-07-08T17:45+0300

мошенничество

сим-карта

мошенничество

кибератаки

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "Серые" сим-карты могут быть точками проникновения зарубежного трафика в обход киберзащиты, а также источниками кибератак и мошенничества, рассказал гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "Есть еще один слой менее очевидных, но не менее опасных проблем, возникающих на фоне использования "серых" сим-карт. Сейчас цифровой периметр Российской Федерации хорошо защищен от кибератак и внешних воздействий, но каждая российская "серая" сим-карта может являться точкой приземления зарубежного трафика внутрь страны в обход средств киберзащиты. Это такой "засланный казачок". И когда таких сим-карт более 100 тысяч, они являются источниками серьезных кибератак и мошенничества, ущерб от которого, по данным Следственного департамента МВД России, превышает 150 млрд руб", - сказал Ляпунов, слова которого приводит пресс-служба компании. Эксперт напомнил, что через анонимные аккаунты мессенджеров и "серые" сим-карты осуществляется координация терактов, а это прямая угроза национальной безопасности. Еще одна опасность заключается во всевозможном хулиганстве в онлайн-пространстве - неидентифицированный пользователь ощущает свою безнаказанность. На сегодняшний день для противодействия фроду и кибератакам применяются десятки самых современных решений, в том числе использование искусственного интеллекта для выявления ранних признаков злонамеренных воздействий. "Текущие законодательные инициативы значительно облегчат эту работу правоохранителям и нам – экспертам в кибербезопасности. Новый законопроект ужесточает ответственность за распространение "серых" сим-карт вплоть до уголовной ответственности. Это контрастно отделит свет от тени. И действия тех, кто раньше "как бы не очень нарушал закон", будут однозначно квалифицированы", - добавил Ляпунов. В июне в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении - и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ при заключении абонентского договора. Ляпунов отметил, что законопроект не повлияет на добропорядочных граждан. "Ведь трудно представить, что нам почему-то понадобится 20-30 сим-карт или мы сознательно будем использовать "серую" симку, оформленную на неизвестного человека, пользоваться ею для доступа к своим аккаунтам, использовать для доступа в банк. Это как отдать незнакомцу ключи от квартиры", - сказал глава ГК "Солар".

https://1prime.ru/20240703/moshenniki-849723806.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сим-карта, мошенничество, кибератаки