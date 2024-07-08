https://1prime.ru/20240708/smp-849926696.html

Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев

Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев - 08.07.2024, ПРАЙМ

Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев

Северный морской путь (СМП) даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Свое мнение... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T20:27+0300

2024-07-08T20:27+0300

2024-07-08T20:27+0300

экономика

морской транспорт

морские грузоперевозки

смп

https://cdnn.1prime.ru/img/82921/23/829212388_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_7017ac93c37ea9cc0a8df061abdfae43.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Свое мнение он выразил на выступлении стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы". "Третий глобальный проект — это Северный морской путь. Это проект достаточно интересный. Это реальная альтернатива, серьезная альтернатива Суэцкому каналу. И мы считаем, что Северный морской путь, сегодня мы его представляли с "Росатомом", и мы считаем, что этот проект позволит России получить конкурентное преимущество ввиду ее географического расположения", — подчеркнул вице-премьер. По его словам, морской коридор от Калининграда до Владивостока может создать конкурентную среду даже по отношению к Восточному полигону. В рамках Петербургского международного экономического форума советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин отмечал, что особая значимость СМП связана с тем, что Восточный полигон не сможет выдержать весь поток грузов со стороны Юго-Восточной Азии, а маршруты через Южную Африку невыгодны. В конце марта текущего года специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что интерес зарубежных компаний к перевозкам по Северному морскому пути на фоне ситуации в Красном море вырос. Акватория СМП является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".

https://1prime.ru/20240606/gruzopotok-848919188.html

смп

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

морской транспорт, морские грузоперевозки, смп