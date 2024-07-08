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Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев
Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев - 08.07.2024, ПРАЙМ
Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев
Северный морской путь (СМП) даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Свое мнение... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T20:27+0300
2024-07-08T20:27+0300
экономика
морской транспорт
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Свое мнение он выразил на выступлении стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы". "Третий глобальный проект — это Северный морской путь. Это проект достаточно интересный. Это реальная альтернатива, серьезная альтернатива Суэцкому каналу. И мы считаем, что Северный морской путь, сегодня мы его представляли с "Росатомом", и мы считаем, что этот проект позволит России получить конкурентное преимущество ввиду ее географического расположения", — подчеркнул вице-премьер. По его словам, морской коридор от Калининграда до Владивостока может создать конкурентную среду даже по отношению к Восточному полигону. В рамках Петербургского международного экономического форума советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин отмечал, что особая значимость СМП связана с тем, что Восточный полигон не сможет выдержать весь поток грузов со стороны Юго-Восточной Азии, а маршруты через Южную Африку невыгодны. В конце марта текущего года специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что интерес зарубежных компаний к перевозкам по Северному морскому пути на фоне ситуации в Красном море вырос. Акватория СМП является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
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морской транспорт, морские грузоперевозки, смп
Экономика, морской транспорт, морские грузоперевозки, СМП
20:27 08.07.2024
 
Севморпуть станет альтернативой Суэцкому каналу, считает Савельев

Савельев: СМП даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцу

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) даст России конкурентное преимущество и станет альтернативой Суэцкому каналу, считает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Свое мнение он выразил на выступлении стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".
"Третий глобальный проект — это Северный морской путь. Это проект достаточно интересный. Это реальная альтернатива, серьезная альтернатива Суэцкому каналу. И мы считаем, что Северный морской путь, сегодня мы его представляли с "Росатомом", и мы считаем, что этот проект позволит России получить конкурентное преимущество ввиду ее географического расположения", — подчеркнул вице-премьер.
По его словам, морской коридор от Калининграда до Владивостока может создать конкурентную среду даже по отношению к Восточному полигону.
В рамках Петербургского международного экономического форума советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин отмечал, что особая значимость СМП связана с тем, что Восточный полигон не сможет выдержать весь поток грузов со стороны Юго-Восточной Азии, а маршруты через Южную Африку невыгодны.
В конце марта текущего года специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что интерес зарубежных компаний к перевозкам по Северному морскому пути на фоне ситуации в Красном море вырос.
Акватория СМП является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
% Порт Восточный в городе Находка. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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Экономикаморской транспортморские грузоперевозкиСМП
 
 
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