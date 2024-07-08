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В Кремле рассказали, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину
В Кремле рассказали, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину
Пара охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, подаренных ранее президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, живут в резиденции главы... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:46+0300
2024-07-08T22:46+0300
политика
россия
кндр
собаки
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пара охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, подаренных ранее президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, живут в резиденции главы государства в Ново-Огарево, подтвердил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина разместил тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. "Да. Это они" , — заявил Песков в разговоре с РИА Новости. Данная порода собак выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Ее название происходит от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где она и была выведена. Ким Чен Ын преподнес их в подарок Путину в ходе его визита в республику в июне текущего года.
https://1prime.ru/20240706/putin-849883613.html
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россия, кндр, собаки, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КНДР, собаки, Владимир Путин
22:46 08.07.2024
 
В Кремле рассказали, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину

Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки живут у Путина в Ново-Огарево

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пара охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, подаренных ранее президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, живут в резиденции главы государства в Ново-Огарево, подтвердил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина разместил тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"Да. Это они" , — заявил Песков в разговоре с РИА Новости.
Данная порода собак выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Ее название происходит от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где она и была выведена.
Ким Чен Ын преподнес их в подарок Путину в ходе его визита в республику в июне текущего года.
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ПолитикаРОССИЯКНДРсобакиВладимир Путин
 
 
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