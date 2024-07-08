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США не намерены снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

США не намерены снимать ограничения на удары ВСУ по территории России - 08.07.2024, ПРАЙМ

США не намерены снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Вашингтон не будет изменять свою позицию по вопросу действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь российской территории на фоне последних ударов Вооруженных сил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T22:22+0300

2024-07-08T22:22+0300

2024-07-08T22:23+0300

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Вашингтон не будет изменять свою позицию по вопросу действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь российской территории на фоне последних ударов Вооруженных сил РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", — сказал он журналистам в ходе брифинге. Минобороны России ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. Отмечалось, что Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения. Президент России Владимир Путин заявлял, что представителям стран НАТО следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по территории РФ, отмечал, что об этом знают президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

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сша, белый дом, украина, ракетные удары