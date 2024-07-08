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Суд признал обоснованными требования АО "Киви" к дочернему "Киви банку"

Суд признал обоснованными требования АО "Киви" к дочернему "Киви банку" - 08.07.2024, ПРАЙМ

Суд признал обоснованными требования АО "Киви" к дочернему "Киви банку"

Арбитражный суд Москвы в деле о ликвидации АО "Киви банк", у которого Банк России в феврале отозвал лицензию, признал обоснованным и включил в реестр требований | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:54+0300

2024-07-08T17:54+0300

2024-07-08T17:54+0300

суд

ао "киви"

"киви банк"

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о ликвидации АО "Киви банк", у которого Банк России в феврале отозвал лицензию, признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов банка требование его основного владельца АО "Киви" в размере более 1,3 миллиарда рублей, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Основания возникновения обязательств банка перед кредитором в материалах суда пока не сообщаются. Суд в апреле по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк". Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов. По закону срок ликвидации банка не может превышать 12 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения суда. "Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек", а также системы переводов Contact. Представитель временной администрации в лице АСВ в апреле сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства. Представитель АО "Киви" заявил тогда, что этой компании принадлежит 99% АО "Киви банк". Он просил допустить компанию в дело третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, но суд ходатайство отклонил. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк"), гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка". Арбитражный суд Москвы в мае отклонил иск АСВ как временной администрации "Киви банка" к Fusion Factor Fintech Limited, Qiwi plc и АО "Киви", в котором оно оспаривало договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций.

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суд, ао "киви", "киви банк"