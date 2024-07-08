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Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем

Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем

На площадке форума "Россия" Владимир Путин во второй раз встретился с Дэвисом Акампурирой. Молодой человек из Уганды получил известность после того, как... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:05+0300

2024-07-08T16:05+0300

2024-07-08T16:05+0300

владимир путин

уганда

семья

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На площадке форума "Россия" Владимир Путин во второй раз встретился с Дэвисом Акампурирой. Молодой человек из Уганды получил известность после того, как российский лидер в шутку его "усыновил".Акампурира рассказал Путину о том, какая популярность обрушилась на него на родине после первой встречи с российским президентом. Жизнь угандийца изменилась, вскоре он намерен связать себя узами брака. Молодой человек познакомился с российским лидером после Всемирного фестиваля молодежи и признался, что хочет "стать его сыном от Африки". В ответ Путин в шутку назвал Акампурира сыном.Фестиваль проходил с 29 февраля по 7 марта 2024-го на федеральной территории "Сириус" близ Сочи. Праздник будет проводиться каждые шесть лет.

уганда

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, уганда, семья