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Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем
Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем
На площадке форума "Россия" Владимир Путин во второй раз встретился с Дэвисом Акампурирой. Молодой человек из Уганды получил известность после того, как... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:05+0300
2024-07-08T16:05+0300
владимир путин
уганда
семья
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На площадке форума "Россия" Владимир Путин во второй раз встретился с Дэвисом Акампурирой. Молодой человек из Уганды получил известность после того, как российский лидер в шутку его "усыновил".Акампурира рассказал Путину о том, какая популярность обрушилась на него на родине после первой встречи с российским президентом. Жизнь угандийца изменилась, вскоре он намерен связать себя узами брака. Молодой человек познакомился с российским лидером после Всемирного фестиваля молодежи и признался, что хочет "стать его сыном от Африки". В ответ Путин в шутку назвал Акампурира сыном.Фестиваль проходил с 29 февраля по 7 марта 2024-го на федеральной территории "Сириус" близ Сочи. Праздник будет проводиться каждые шесть лет.
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владимир путин, уганда, семья
Владимир Путин, Уганда, семья
16:05 08.07.2024
 
Путин вновь встретился с "усыновленным" в Сириусе угандийцем

Путин вновь встретился с угандийцем, которого в шутку "усыновил" в Сириусе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На площадке форума "Россия" Владимир Путин во второй раз встретился с Дэвисом Акампурирой. Молодой человек из Уганды получил известность после того, как российский лидер в шутку его "усыновил".
Акампурира рассказал Путину о том, какая популярность обрушилась на него на родине после первой встречи с российским президентом. Жизнь угандийца изменилась, вскоре он намерен связать себя узами брака.
Молодой человек познакомился с российским лидером после Всемирного фестиваля молодежи и признался, что хочет "стать его сыном от Африки". В ответ Путин в шутку назвал Акампурира сыном.
Фестиваль проходил с 29 февраля по 7 марта 2024-го на федеральной территории "Сириус" близ Сочи. Праздник будет проводиться каждые шесть лет.
 
Владимир ПутинУгандасемья
 
 
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