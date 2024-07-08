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Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза
Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза - 08.07.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза
Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:17+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов. В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов. Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).
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сша, россия, товарооборот
Экономика, США, РОССИЯ, товарооборот
Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза
Статслужба: товарооборот между РФ и США вырос за май в 1,5 раза - до $487 млн
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов.
В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов.
Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов.
Путин оценил перспективы товарооборота России и Катара
Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).