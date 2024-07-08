https://1prime.ru/20240708/tovaroborot-849895497.html

Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза

Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза - 08.07.2024, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и США вырос в полтора раза

Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T05:17+0300

2024-07-08T05:17+0300

2024-07-08T05:18+0300

экономика

сша

россия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов. В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов. Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).

https://1prime.ru/20240704/katar-849748097.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, товарооборот