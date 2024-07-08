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"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши
Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:04+0300
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польша
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное командование польской армии. Об этом пишет РИА Новости.В сообщении Вооруженные силы Польши предупредили сограждан, что "в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".А, объясняя причину причиняемого беспокойства, польское командование отметило, что сегодня ночью "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации".Также было объявлено, что в связи с этой российской активностью были запущены процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
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польша, авиация, россия
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши
Польша подняла в небо самолеты из-за активности дальней российской авиации
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ.
Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное командование польской армии. Об этом пишет РИА Новости
.
В сообщении Вооруженные силы Польши предупредили сограждан, что "в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".
А, объясняя причину причиняемого беспокойства, польское командование отметило, что сегодня ночью "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации".
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Также было объявлено, что в связи с этой российской активностью были запущены процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.