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"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши
Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:04+0300
2024-07-08T09:23+0300
польша
авиация
россия
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное командование польской армии. Об этом пишет РИА Новости.В сообщении Вооруженные силы Польши предупредили сограждан, что "в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".А, объясняя причину причиняемого беспокойства, польское командование отметило, что сегодня ночью "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации".Также было объявлено, что в связи с этой российской активностью были запущены процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
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польша, авиация, россия
Польша, авиация, РОССИЯ
09:04 08.07.2024 (обновлено: 09:23 08.07.2024)
 
"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши

Польша подняла в небо самолеты из-за активности дальней российской авиации

© РИА Новости . ВВС Норвегии | Перейти в медиабанк# Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 "Иван Ярыгин".
# Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин. - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . ВВС Норвегии
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное командование польской армии. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении Вооруженные силы Польши предупредили сограждан, что "в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".
А, объясняя причину причиняемого беспокойства, польское командование отметило, что сегодня ночью "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации".
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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Также было объявлено, что в связи с этой российской активностью были запущены процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
 
ПольшаавиацияРОССИЯ
 
 
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