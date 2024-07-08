https://1prime.ru/20240708/trevoga-849899926.html

"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши

"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Интенсивная активность". Российские пилоты подняли в небо авиацию Польши

Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:04+0300

2024-07-08T09:04+0300

2024-07-08T09:23+0300

польша

авиация

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_0:80:2820:1666_1920x0_80_0_0_e8c65f091674a8e2b1766838e90f2281.jpg

МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Польша подняла в небо самолеты из-за "интенсивной активности" дальней авиации Российской Федерации. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Х оперативное командование польской армии. Об этом пишет РИА Новости.В сообщении Вооруженные силы Польши предупредили сограждан, что "в юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанного с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".А, объясняя причину причиняемого беспокойства, польское командование отметило, что сегодня ночью "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации".Также было объявлено, что в связи с этой российской активностью были запущены процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, авиация, россия