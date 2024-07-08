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Медь на LME дешевеет из-за слабого спроса в Китае
Медь на LME дешевеет из-за слабого спроса в Китае - 08.07.2024, ПРАЙМ
Медь на LME дешевеет из-за слабого спроса в Китае
Цены на медь в Лондоне снизились в понедельник на фоне низкого физического спроса в Китае, который является основным потребителем этого металла. В то же время... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T11:48+0300
2024-07-08T11:48+0300
2024-07-08T11:48+0300
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цветные металлы
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне снизились в понедельник на фоне низкого физического спроса в Китае, который является основным потребителем этого металла. В то же время перспектива снижения процентной ставки в США и восстановления спроса в Китае ограничила дальнейшее снижение котировок.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 04.15 по Гринвичу подешевели на 0,2%, до 9925,50 доллара за тонну. В пятницу цены достигли трехнедельного максимума и зафиксировали первый недельный рост за последние семь недель.Наиболее активно торгуемые августовские фьючерсы на медь на SHFE прибавили 0,2%, до 80 310 юаней (11 048,44 доллара) за тонну.Потребление меди в Китае оставалось вялым. Опрос Shanghai Metals Market показал неожиданное снижение объемов производства медных кабелей и проводов на прошлой неделе.В то же время большинство инвесторов сохранили позитивный настрой в отношении спроса на медь и цен на нее в этом году.Данные, опубликованные в пятницу, показали, что рост числа рабочих мест в США в июне незначительно замедлился, а уровень безработицы вырос, что подтверждает мнение о том, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в сентябре.По мнению аналитиков, спрос на медь может восстановиться в последующие месяцы благодаря сезонному подъему спроса и активному потреблению в секторе возобновляемых источников энергии.Премия за медь в порту Яншань в пятницу стала положительной впервые с середины мая.Фьючерсы на медь на COMEX резко выросли в пятницу, так как некоторые игроки выкупили медвежьи, или короткие, позиции, чтобы снизить свои риски из-за того, что ожидаемые поставки меди в США не состоялись.В понедельник фьючерсы на медь на COMEX мало изменились, достигнув месячного максимума 4,65 доллара за фунт.На LME алюминий подешевел на 0,2%, до 2531,50 доллара за тонну, цинк - на 0,2%, до 2994 долларов, свинец - на 0,1%, до 2235,50 доллара, никель вырос на 0,7%, до 17 455 долларов, олово - на 0,4%, до 34 020 долларов.Алюминий на SHFE подешевел на 0,3%, до 20 340 юаней за тонну, цинк снизился на 0,9%, до 24 515 юаней, свинец подешевел на 0,4%, до 19 610 юаней, никель подорожал на 1,2%, до 138 820 юаней, олово выросло на 0,3%, до 276 790 юаней.
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рынки, цветные металлы
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне снизились в понедельник на фоне низкого физического спроса в Китае, который является основным потребителем этого металла. В то же время перспектива снижения процентной ставки в США и восстановления спроса в Китае ограничила дальнейшее снижение котировок.
Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 04.15 по Гринвичу подешевели на 0,2%, до 9925,50 доллара за тонну. В пятницу цены достигли трехнедельного максимума и зафиксировали первый недельный рост за последние семь недель.
Наиболее активно торгуемые августовские фьючерсы на медь на SHFE прибавили 0,2%, до 80 310 юаней (11 048,44 доллара) за тонну.
Потребление меди в Китае оставалось вялым. Опрос Shanghai Metals Market показал неожиданное снижение объемов производства медных кабелей и проводов на прошлой неделе.
В то же время большинство инвесторов сохранили позитивный настрой в отношении спроса на медь и цен на нее в этом году.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что рост числа рабочих мест в США в июне незначительно замедлился, а уровень безработицы вырос, что подтверждает мнение о том, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в сентябре.
По мнению аналитиков, спрос на медь может восстановиться в последующие месяцы благодаря сезонному подъему спроса и активному потреблению в секторе возобновляемых источников энергии.
Премия за медь в порту Яншань в пятницу стала положительной впервые с середины мая.
Фьючерсы на медь на COMEX резко выросли в пятницу, так как некоторые игроки выкупили медвежьи, или короткие, позиции, чтобы снизить свои риски из-за того, что ожидаемые поставки меди в США не состоялись.
В понедельник фьючерсы на медь на COMEX мало изменились, достигнув месячного максимума 4,65 доллара за фунт.
На LME алюминий подешевел на 0,2%, до 2531,50 доллара за тонну, цинк - на 0,2%, до 2994 долларов, свинец - на 0,1%, до 2235,50 доллара, никель вырос на 0,7%, до 17 455 долларов, олово - на 0,4%, до 34 020 долларов.
Алюминий на SHFE подешевел на 0,3%, до 20 340 юаней за тонну, цинк снизился на 0,9%, до 24 515 юаней, свинец подешевел на 0,4%, до 19 610 юаней, никель подорожал на 1,2%, до 138 820 юаней, олово выросло на 0,3%, до 276 790 юаней.