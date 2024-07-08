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В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой для нацбезопасности - 08.07.2024, ПРАЙМ
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В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой для нацбезопасности
В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой для нацбезопасности - 08.07.2024, ПРАЙМ
В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой для нацбезопасности
Шведское правительство считает Россию самой серьезной угрозой национальной безопасности страны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник на сайте... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T21:22+0300
2024-07-08T21:22+0300
политика
швеция
россия
нацбезопасность
стратегия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Шведское правительство считает Россию самой серьезной угрозой национальной безопасности страны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник на сайте кабмина новой стратегии безопасности. В документе сказано, что текущая серьезная ситуация в области безопасности сохранится в обозримом будущем и есть риск, что в дальнейшем будет ухудшаться. "Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года", — говорится в стратегии. Также отмечается, что "вооруженное нападение против Швеции или ее союзников нельзя исключать". Кроме того, власти Швеции считают, что стране угрожает "тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок". В числе угроз нацбезопасности власти также указали организованную преступность, насильственный экстремизм, терроризм и антидемократические ценности. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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швеция, россия, нацбезопасность, стратегия
Политика, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, нацбезопасность, стратегия
21:22 08.07.2024
 
В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой для нацбезопасности

Власти Швеции считают Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Шведское правительство считает Россию самой серьезной угрозой национальной безопасности страны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник на сайте кабмина новой стратегии безопасности.
В документе сказано, что текущая серьезная ситуация в области безопасности сохранится в обозримом будущем и есть риск, что в дальнейшем будет ухудшаться.
"Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года", — говорится в стратегии.
Также отмечается, что "вооруженное нападение против Швеции или ее союзников нельзя исключать".
Кроме того, власти Швеции считают, что стране угрожает "тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок".
В числе угроз нацбезопасности власти также указали организованную преступность, насильственный экстремизм, терроризм и антидемократические ценности.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркивал, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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ПолитикаШВЕЦИЯРОССИЯнацбезопасностьстратегия
 
 
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