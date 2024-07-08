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"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/ukraina-849898903.html
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:29+0300
2024-07-08T08:29+0300
спецоперация на украине
украина
нато
запад
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — отметил Боуз.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны-члены альянса нарочно провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны. Это повлечет последствия, которые нанесут ущерб странам, поддерживающим эскалацию конфликта.Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тем не менее, украинская сторона отклонила все предложения.
https://1prime.ru/20240707/stoltenberg-849893812.html
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украина, нато, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД
08:29 08.07.2024
 
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины

Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — отметил Боуз.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны-члены альянса нарочно провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны. Это повлечет последствия, которые нанесут ущерб странам, поддерживающим эскалацию конфликта.
Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тем не менее, украинская сторона отклонила все предложения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Генсек НАТО: никто не говорил о принятии Украины в альянс через десять лет
Вчера, 19:57
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОЗАПАД
 
 
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