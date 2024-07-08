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"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T08:29+0300
2024-07-08T08:29+0300
2024-07-08T08:29+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — отметил Боуз.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны-члены альянса нарочно провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны. Это повлечет последствия, которые нанесут ущерб странам, поддерживающим эскалацию конфликта.Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тем не менее, украинская сторона отклонила все предложения.
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украина, нато, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине не закончится миром, так как это не входит в интересы НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — отметил Боуз.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны-члены альянса нарочно провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны. Это повлечет последствия, которые нанесут ущерб странам, поддерживающим эскалацию конфликта.
Москва неоднократно предлагала мирный путь урегулирования конфликта с Украиной. Президент России Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киеву следует вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тем не менее, украинская сторона отклонила все предложения.
Генсек НАТО: никто не говорил о принятии Украины в альянс через десять лет