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Юань стабилизировался после новых мер Народного банка Китая

Юань стабилизировался после новых мер Народного банка Китая - 08.07.2024, ПРАЙМ

Юань стабилизировался после новых мер Народного банка Китая

Китайский юань в понедельник не изменился по отношению к доллару США, поскольку очередной шаг центрального банка по усилению контроля над процентными ставками... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T11:47+0300

2024-07-08T11:47+0300

2024-07-08T11:47+0300

китайский юань

рынки

валютный рынок

юань

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник не изменился по отношению к доллару США, поскольку очередной шаг центрального банка по усилению контроля над процентными ставками привел к снижению корпоративного спроса на иностранную валюту.Центральный банк Китая заявил в понедельник, что начнет проводить временные сделки обратного выкупа облигаций, что, по мнению участников рынка и трейдеров, даст банку больше влияния в управлении денежным рынком и процентными ставками на фоне высокого спроса на облигации.Расхождение денежно-кредитной политики с другими крупными экономиками, особенно с США, было одним из ключевых факторов, влияющих на китайскую валюту в течение последних нескольких лет. Последние шаги центрального банка, включая возможную продажу казначейских облигаций, могут предотвратить дальнейшее увеличение разницы в доходности.Однолетние свопы доллар/юань - индикатор, измеряющий ожидания рынка в отношении разницы в доходности облигаций двух крупнейших экономик мира, - в понедельник подскочили.К 02.30 по Гринвичу юань снизился 0,01%, до 7,2689 за доллар после торгов в диапазоне от 7,2658 до 7,2695.В этом году юань ослаб на 2,3% по отношению к доллару. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка."Более высокие местные ставки могут также предполагать некоторый повышенный риск разворота курса юаня, который также неуклонно снижается, - говорится в записке аналитиков Goldman Sachs. – Но в конечном итоге мы по-прежнему ожидаем постепенного отката курса, учитывая все еще большую разницу в процентных ставках с США и растущий риск введения новых пошлин по мере приближения президентских выборов".Аналитики понизили свои прогнозы курса юаня до 7,35, 7,40 и 7,40 за доллар через три, шесть и 12 месяцев соответственно с 7,30, 7,25 и 7,20 ранее.Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 7,1286 за доллар.Центральный банк с июня постепенно снижает срединный курс юаня, хотя он остается выше рыночных прогнозов. Это сигнализирует о том, что власти допускают умеренные темпы снижения курса юаня, говорят трейдеры и аналитики.По словам валютных трейдеров, сезонный спрос на валюту оставался высоким, поскольку китайским компаниям, зарегистрированным за рубежом, необходимо конвертировать валюту для выплаты дивидендов зарубежным акционерам.Оффшорный юань торговался на уровне 7,2894 за доллар, снизившись примерно на 0,01% в ходе азиатских торгов. Индекс доллара опустился на 0,048%, до 104,9.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань