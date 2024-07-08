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Евро восстановился на фоне снижения доллара США

Евро восстановился на фоне снижения доллара США - 08.07.2024, ПРАЙМ

Евро восстановился на фоне снижения доллара США

Евро в понедельник достиг максимума более чем за три недели против доллара США, восстановившись после потерь. Выборы во Франции должны привести к "подвешенному" | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T19:06+0300

2024-07-08T19:06+0300

2024-07-08T19:06+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Евро в понедельник достиг максимума более чем за три недели против доллара США, восстановившись после потерь. Выборы во Франции должны привести к "подвешенному" парламенту.Тем временем доллар США снизился. В пятницу вышли слабые данные по занятости в США, которые укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система вскоре начнет снижать процентные ставки.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник попросил премьер-министра остаться на посту, пока идут сложные переговоры по формированию нового правительства. На выборах неожиданно много мест получили левые силы, что привело к отсутствию абсолютного большинства у какой-либо одной партии."Как бы то ни было, это, вероятно, приведет там к небольшой нестабильности в плане правительственных структур", – сказал Брэд Бечтел, директор по валютным рынкам в Jefferies. Однако пока что, по его словам, реакция рынков на результаты выборов была "сравнительно вялой".На момент написания статьи евро вырос на 0,04% до 1,0840 доллара США, а ранее достиг 1,0845, максимума с 12 июня. В ходе дня евро также падал до 1,07915.Индекс доллара США, оценивающий его курс к евро, фунту, иене и еще трем валютам, снизился на 0,12% до 104,82 и ранее опускался до 104,80, минимума с 13 июня.В пятницу доллар снизился после того, как данные по занятости в США указали на уверенный рост рабочих мест в июне, но произошло ослабление других показателей.Согласно CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре примерно в 77%, тогда как неделей ранее речь шла о 65%. Следующее снижение ожидается в декабре.Доллар США упал против японской иены, растеряв более ранний прирост. В понедельник данные показали, что у японских работников среднее повышение зарплаты в мае составило 2,5%, что является самым быстрым темпом роста за 31 год.Банк Японии сказал, что повышение зарплат в стране приобретает все большие масштабы ввиду нехватки предложения рабочей силы. Центробанк уверен в том, что экономика движется к устойчивому достижению 2%-ной целевой инфляции.Такая оптимистичная оценка может увеличить вероятность повышения процентных савок на заседании, которое состоится 30-31 июля.Доллар США против иены на момент написания статьи просел на 0,08% до 160,59, держась ниже достигнутого на прошлой неделе максимума ща 38 лет – 161,96.Фунт вырос против доллара и евро до вершины за три с половиной недели, продолжив повышаться после победы Лейбористской партии на выборах на прошлой неделе. На момент написания статьи фунт вырос на 0,24% до 1,2838 доллара.Австралийский доллар понизился на 0,04% до 0,6746 доллара США, а ранее достиг 0,67615, максимума с 3 января.Биткоин вырос на 1,44% до 57 166 долларов США.

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рынки, валютный рынок, евро, доллар сша