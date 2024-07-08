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Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ
Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ
Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется произвести в 2027 году, сертификат... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:56+0300
2024-07-08T10:01+0300
всм москва — санкт-петербург
россия
"синара"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется произвести в 2027 году, сертификат соответствия состав получит в 2028 году, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора группы "Синара" Антон Зубихин."В 2027 году будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того, чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 году", - сказал он."На данный момент мы заключили контракт на два головных опытных образца с "Российскими железными дорогами". И, собственно говоря, ведем работу сейчас по заключению контракта с ГТЛК на 41 высокоскоростной электропоезд. В целом на ВСМ-1 (Москва-Петербург - ред.) планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели", - добавил Зубихин.По его словам, "Уральские локомотивы" при создании высокоскоростного электропоезда будут максимально вовлечены технологические процессы, которые поменяются для строительства российского аналога "Ласточки" - "Финиста"."На данный момент производственный комплекс "Уральских локомотивов" проходит очень серьезную модернизацию. Мы планируем построить два дополнительных производственных комплекса общей площадью 60 тысяч квадратных метров, в которую будет размещено дополнительное технологическое оборудование", - отметил Зубихин.Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс.
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всм москва — санкт-петербург, россия, "синара"
ВСМ Москва — Санкт-Петербург, РОССИЯ, "Синара"
09:56 08.07.2024 (обновлено: 10:01 08.07.2024)
 
Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ

"Синара": первый высокоскоростной поезд в РФ планируется произвести в 2027 году

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Первый электропоезд для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется произвести в 2027 году, сертификат соответствия состав получит в 2028 году, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора группы "Синара" Антон Зубихин.
"В 2027 году будет произведен первый электропоезд, он пойдет на сертификацию, для того, чтобы мы получили сертификат соответствия в 2028 году", - сказал он.
"На данный момент мы заключили контракт на два головных опытных образца с "Российскими железными дорогами". И, собственно говоря, ведем работу сейчас по заключению контракта с ГТЛК на 41 высокоскоростной электропоезд. В целом на ВСМ-1 (Москва-Петербург - ред.) планируется использовать 43 электропоезда по финансовой модели", - добавил Зубихин.
По его словам, "Уральские локомотивы" при создании высокоскоростного электропоезда будут максимально вовлечены технологические процессы, которые поменяются для строительства российского аналога "Ласточки" - "Финиста".
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"На данный момент производственный комплекс "Уральских локомотивов" проходит очень серьезную модернизацию. Мы планируем построить два дополнительных производственных комплекса общей площадью 60 тысяч квадратных метров, в которую будет размещено дополнительное технологическое оборудование", - отметил Зубихин.
Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс.
 
ВСМ Москва — Санкт-ПетербургРОССИЯ"Синара"
 
 
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