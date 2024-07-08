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Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург
Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург - 08.07.2024, ПРАЙМ
Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург
Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T15:22+0300
2024-07-08T15:22+0300
кабмин
всм москва — санкт-петербург
соглашение
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург, как поставил задачу президент, составил около двух часов. В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроекту "Эффективная транспортная система". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", – добавил глава правительства.
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всм москва — санкт-петербург, соглашение
Кабмин, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, соглашение
15:22 08.07.2024
 
Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург

Правительство: подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург
Строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург, как поставил задачу президент, составил около двух часов. В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроекту "Эффективная транспортная система".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
"Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", – добавил глава правительства.
Модель высокоскоростного электропоезда
Группа "Синара" анонсировала создание первого электропоезда для ВСМ
09:56
 
КабминВСМ Москва — Санкт-Петербургсоглашение
 
 
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