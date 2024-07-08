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Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург - 08.07.2024, ПРАЙМ

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Петербург

Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:22+0300

2024-07-08T15:22+0300

2024-07-08T15:22+0300

кабмин

всм москва — санкт-петербург

соглашение

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург подписано в пятницу, 5 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Дополнительные возможности для граждан и для бизнеса откроет строительство высокоскоростных магистралей, они помогут значительно сократить время поездки, чтобы путь из Москвы в Санкт-Петербург, как поставил задачу президент, составил около двух часов. В прошедшую пятницу концессионное соглашение о реализации этого проекта подписано. Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", - сказал Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроекту "Эффективная транспортная система". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Рассчитываю, что все планы, связанные с воплощением в жизнь идеи создания первой высокоскоростной магистрали в России, будут реализованы", – добавил глава правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всм москва — санкт-петербург, соглашение