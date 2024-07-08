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ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом говорится в сводке... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T13:57+0300

2024-07-08T13:57+0300

2024-07-08T13:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны страны."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - сказано в сообщении.В Минобоороны добавили, что все назначенные цели удалось поразить.В среду, 5 июля, Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по Энергодару и Запорожской АЭС. В результате атаки, штатная работа объектов станции была нарушена, большая часть города осталась без света и воды.

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украина, минобороны, вс рф