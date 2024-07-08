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ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ - 08.07.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом говорится в сводке... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T13:57+0300
2024-07-08T13:58+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны страны."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - сказано в сообщении.В Минобоороны добавили, что все назначенные цели удалось поразить.В среду, 5 июля, Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по Энергодару и Запорожской АЭС. В результате атаки, штатная работа объектов станции была нарушена, большая часть города осталась без света и воды.
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украина, минобороны, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Минобороны, ВС РФ
13:57 08.07.2024 (обновлено: 13:58 08.07.2024)
 
ВС России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ

МО: ВС РФ успешно нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам украинской военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны страны.
"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", - сказано в сообщении.
В Минобоороны добавили, что все назначенные цели удалось поразить.
В среду, 5 июля, Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по Энергодару и Запорожской АЭС. В результате атаки, штатная работа объектов станции была нарушена, большая часть города осталась без света и воды.
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
07:57
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМинобороныВС РФ
 
 
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