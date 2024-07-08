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ВТБ запустил переводы по реквизитам в сервисе расчетов с самозанятыми

ВТБ запустил переводы по реквизитам в сервисе расчетов с самозанятыми - 08.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустил переводы по реквизитам в сервисе расчетов с самозанятыми

ВТБ запустил переводы по реквизитам счета в сервисе расчетов с самозанятыми, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T16:27+0300

2024-07-08T16:27+0300

2024-07-08T16:27+0300

втб

счета

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВТБ запустил переводы по реквизитам счета в сервисе расчетов с самозанятыми, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ запустил переводы по реквизитам счета в сервисе расчетов с самозанятыми для бизнеса. Раньше в нем были доступны только платежи по номеру телефона в СБП. На счета самозанятых в ВТБ оплата проводится без комиссии", - говорится в сообщении. Для таких расчетов с исполнителями компании и ИП, независимо от их размера и количества самозанятых, с которыми они сотрудничают, могут открыть расчетный счет в ВТБ и получить доступ в интернет- или мобильный банк Бизнес Платформы ВТБ. Как указывает пресс-служба, сервис позволяет создавать реестры для массовых выплат и шаблоны для оплаты услуг постоянных исполнителей. "Мы видим постоянный рост спроса на сервис расчетов с самозанятыми. С начала года число его пользователей увеличилось на 57%, а получателей выплат – на 53%. Теперь клиенты могут выбрать в интернет-банке любой удобный вариант перевода – по номеру телефона исполнителя или по реквизитам счета", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса − старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина. "В ближайшее время мы планируем запустить для самозанятых еще один способ приема платежей от заказчиков – по QR-коду с автоматическим формированием чеков и без комиссии, даже если оплата проводится через другой банк", - добавил он. При оплате через сервис, как указывается в сообщении, доход самозанятого регистрируется налоговой, а плательщик сразу получает чек. Статус исполнителя проверяется автоматически: если он снял себя с учета, то платеж не пройдет. В случае если выплата может привести к превышению лимита его дохода в 2,4 миллиона рублей в год, пользователь получить об этом уведомление.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, счета