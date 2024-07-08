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"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции

"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила на выборах в парламент Франции 182 места в Национальном собрании и, таким образом, одержала победу,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T05:09+0300

2024-07-08T05:09+0300

2024-07-08T05:18+0300

политика

франция

парламентские выборы

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила на выборах в парламент Франции 182 места в Национальном собрании и, таким образом, одержала победу, свидетельствуют окончательные данные, которые опубликовало Министерство внутренних дел страны.На второй позиции оказалась коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона со 168 местами.Третье место заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившее 143 места в Нацсобрании. На четвертом - партия республиканцев с 45 местами. Другие в сумме получили 39 мест.

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франция, парламентские выборы