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"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции
"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила на выборах в парламент Франции 182 места в Национальном собрании и, таким образом, одержала победу,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T05:09+0300
2024-07-08T05:09+0300
2024-07-08T05:18+0300
политика
франция
парламентские выборы
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила на выборах в парламент Франции 182 места в Национальном собрании и, таким образом, одержала победу, свидетельствуют окончательные данные, которые опубликовало Министерство внутренних дел страны.На второй позиции оказалась коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона со 168 местами.Третье место заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившее 143 места в Нацсобрании. На четвертом - партия республиканцев с 45 местами. Другие в сумме получили 39 мест.
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франция, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы
"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции
МВД: "Новый народный фронт" одержал победу на выборах во Франции, получив 182 места
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" получила на выборах в парламент Франции 182 места в Национальном собрании и, таким образом, одержала победу, свидетельствуют окончательные данные, которые опубликовало Министерство внутренних дел страны.
На второй позиции оказалась коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона со 168 местами.
Третье место заняло "Национальное объединение" Марин Ле Пен, получившее 143 места в Нацсобрании.
На четвертом - партия республиканцев с 45 местами.
Премьер-министр Франции заявил, что подаст в остатку
Другие в сумме получили 39 мест.