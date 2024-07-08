https://1prime.ru/20240708/yandeks-849900407.html

Yandeх намерен запустить в Узбекистане программу IT-стажировок

Yandeх намерен запустить в Узбекистане программу IT-стажировок - 08.07.2024, ПРАЙМ

Yandeх намерен запустить в Узбекистане программу IT-стажировок

Yandex намерен в 2024 году запустить в Узбекистане программу IT-стажировок для разработчиков из республики, сообщает пресс-служба компании. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:10+0300

2024-07-08T09:10+0300

2024-07-08T09:10+0300

россия

яндекс

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Yandex намерен в 2024 году запустить в Узбекистане программу IT-стажировок для разработчиков из республики, сообщает пресс-служба компании. Ранее Yandex сообщил, что планирует открыть офис в Узбекистане нынешней осенью, он будет расположен в Ташкенте. "После открытия офиса Yandex планирует начать набор на стажировки для подготовки молодых IT-специалистов. Стажировки помогут создать кадровый резерв как для компании, так и для всей IT-отрасли Узбекистана", - говорится в сообщении компании для СМИ. По данным пресс-службы, начало стажировок - это часть программы IT-образования от Yandex, в рамках которой компания откроет в Узбекистане новые школы программирования для старшеклассников, запустит курсы по программированию для учителей информатики и откроет для них доступ к методическим материалам по программе Python. "Yandex также поддерживает менторскую программу Technovation Girls по развитию девушек в IT-предпринимательстве и проводит интенсивы по спортивному программированию. Узбекистан - один из приоритетных рынков для Yandex. Расширение бизнеса станет возможным благодаря условиям, созданным в стране для развития IT-компаний и запуска цифровых сервисов", - добавили в компании. В октябре прошлого года Yandex Go открыл в Ташкенте на базе IT-парка школу программирования для учащихся 8-10 классов. Бесплатная годовая программа позволит школьникам, прошедшим отбор, освоить программу Python, научиться создавать веб-приложения, чат-боты и пользовательские интерфейсы.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс, узбекистан