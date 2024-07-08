https://1prime.ru/20240708/yandeks-849908760.html

"Яндекс" зарегистрирует товарный знак YDEX

"Яндекс" зарегистрирует товарный знак YDEX - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" зарегистрирует товарный знак YDEX

"Яндекс" в начале июля подал заявку на регистрацию товарного знака YDEX в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), свидетельствуют... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:40+0300

2024-07-08T12:40+0300

2024-07-08T12:40+0300

яндекс

бизнес

товарный знак

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" в начале июля подал заявку на регистрацию товарного знака YDEX в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), свидетельствуют данные на сайте ведомства. "Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"... Дата поступления заявки: 03.07.2024", - говорится на сайте Роспатента. Согласно заявке, зарегистрировать планируется товарный знак, представляющий из себя черные заглавные буквы "YDEX" в центре белого квадрата. Как прокомментировали в пресс-службе "Яндекса", регистрация товарного знака связана с тем, что такой тикер будет у акций "Яндекса" на Мосбирже. Торги акциями МКПАО "Яндекс" - новой головной компании российского холдинга - под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - стал закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

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яндекс, бизнес, товарный знак