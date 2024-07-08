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Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля

Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля

Курс рубля снижается к юаню в начале торгов: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:09+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в начале торгов: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 3 копейки, до 12 рублей ровно.

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россия, мосбиржа, юань