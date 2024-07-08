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Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля
Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля - 08.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в начале торгов: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 3 копейки, до 12 рублей ровно.
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Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
10:09 08.07.2024 (обновлено: 10:11 08.07.2024)
 
Курс юаня вырос в начале торгов 8 июля

Курс юаня в начале торгов вырос до 12 рублей

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в начале торгов: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 3 копейки, до 12 рублей ровно.
 
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