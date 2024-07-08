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Курс юаня к рублю тяготеет к сползанию - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/yuan-849921128.html
Курс юаня к рублю тяготеет к сползанию
Курс юаня к рублю тяготеет к сползанию - 08.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю тяготеет к сползанию
Курс юаня в понедельник колеблется около "круглого" уровня 12 рублей за юань: китайская валюта тяготеет к сползанию, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:30+0300
2024-07-08T17:31+0300
экономика
торги
иностранная валюта
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс юаня в понедельник колеблется около "круглого" уровня 12 рублей за юань: китайская валюта тяготеет к сползанию, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.18 мск снижается на 4 копейки, до 11,94 рубля. Падение составляет 0,3%. Утром в понедельник юань максимально повышался до 12,04 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 62,2 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,58 рубля (+0,5%). РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля в понедельник стабилен против юаня около психологически значимого уровня 12 рублей. При этом рубль пытается повышаться вторую сессию подряд. "Баланс покупок и продаж иностранной валюты может стабилизировать курс рубля около текущих значений. Такое равновесие возможно благодаря тому, что ослабленный импорт падением спроса на валюту компенсирует сокращение предложения валюты со стороны ЦБ и экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.20 мск снижается на 0,4%, до 86,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 104,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Спрос на инвалюту пока остается слабым, что не располагает к более выраженному ослаблению рубля, чем было на прошлой неделе, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В текущих условиях курс может задержаться вблизи диапазона 11,75-12,25 рубля за юань", - добавляет он. Курсу рубля продолжают оказывать поддержку продажа валютной выручки экспортерами и жесткая монетарная политика Банка России, отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 рубля", - добавляет он. Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что юань на начавшейся неделе может оставаться в диапазоне 11,85–12,05 рубля.
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торги, иностранная валюта, мосбиржа, юань
Экономика, Торги, иностранная валюта, Мосбиржа, юань
17:30 08.07.2024 (обновлено: 17:31 08.07.2024)
 
Курс юаня к рублю тяготеет к сползанию

Курс юаня на Мосбирже к вечеру снижается до 11,94 рубля

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс юаня в понедельник колеблется около "круглого" уровня 12 рублей за юань: китайская валюта тяготеет к сползанию, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.18 мск снижается на 4 копейки, до 11,94 рубля. Падение составляет 0,3%. Утром в понедельник юань максимально повышался до 12,04 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 62,2 миллиарда рублей, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,58 рубля (+0,5%).

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля в понедельник стабилен против юаня около психологически значимого уровня 12 рублей. При этом рубль пытается повышаться вторую сессию подряд.
"Баланс покупок и продаж иностранной валюты может стабилизировать курс рубля около текущих значений. Такое равновесие возможно благодаря тому, что ослабленный импорт падением спроса на валюту компенсирует сокращение предложения валюты со стороны ЦБ и экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.20 мск снижается на 0,4%, до 86,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 104,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Спрос на инвалюту пока остается слабым, что не располагает к более выраженному ослаблению рубля, чем было на прошлой неделе, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В текущих условиях курс может задержаться вблизи диапазона 11,75-12,25 рубля за юань", - добавляет он.
Курсу рубля продолжают оказывать поддержку продажа валютной выручки экспортерами и жесткая монетарная политика Банка России, отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 рубля", - добавляет он.
Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что юань на начавшейся неделе может оставаться в диапазоне 11,85–12,05 рубля.
Мосбиржа.
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4 июля, 15:26
 
ЭкономикаТоргииностранная валютаМосбиржаюань
 
 
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