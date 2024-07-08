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В Госдуме одобрили законопроект по совершенствованию налоговой системы

В Госдуме одобрили законопроект по совершенствованию налоговой системы - 08.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили законопроект по совершенствованию налоговой системы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который предусматривает поправки в Налоговый кодекс РФ для... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:35+0300

2024-07-08T18:35+0300

2024-07-08T18:35+0300

экономика

госдума

ндфл

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который предусматривает поправки в Налоговый кодекс РФ для совершенствования налоговой системы страны. На рассмотрение ГД документ планируется вынести во втором чтении 9 июля, в третьем – 10 июля. Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на прибыль организаций до 25% с 20%, введение пятиступенчатой шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%, повышение в два раза налоговых вычетов на второго ребенка и последующих детей, а также введение вычета для лиц, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, размер которого по сравнению с первоначальной редакцией увеличивается до 18 тысяч рублей в год. В ходе подготовки ко второму чтению комитет ГД поддержал и еще целый ряд поправок, в том числе предусматривающих выведение из-под повышенного НДФЛ северных надбавок, а также предполагающих одинаковое налогообложение данным налогом операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год - 13%, свыше этой суммы – 15%). Для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в пределах единой предельной величины базы для их исчисления. В ходе обсуждения соответствующей поправки пояснялось, что речь идет, прежде всего, о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также других организациях, относящихся к традиционным религиозным конфессиям. В рамках поправок также предусматривается индексация ставок акцизов на подакцизные товары на 4% в 2025-2027 годах, уточнение методик расчета НДПИ на коксующийся и энергетический уголь, сырье для минеральных удобрений. Также вносятся изменения, касающиеся налогообложения владельцев контролируемых иностранных компаний и планируемого с 2025 года преобразования курортного сбора в туристический налог. Кроме того, уточняется, что для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть ставки налога на прибыль составит 5%. Первоначальная редакция ограничивала эту ставку 2027 годом. Также устанавливается возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты. В поправках увеличивается и диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые устанавливаются региональными законами, до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (сейчас - 2,5 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20240704/inflyatsiya-849767878.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, ндфл