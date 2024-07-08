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Исследование показало, как повышали зарплату россиян

Исследование показало, как повышали зарплату россиян - 08.07.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, как повышали зарплату россиян

Россияне получали прибавку к зарплате до 10% в 41% случаев, а более чем на 30% - в 10% случаев, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T09:26+0300

2024-07-08T09:26+0300

2024-07-08T09:26+0300

экономика

зарплата

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне получали прибавку к зарплате до 10% в 41% случаев, а более чем на 30% - в 10% случаев, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Среди тех, кому повысили зарплату, 41% отметили увеличение до 10%. На 11-20% подняли оклад 31% респонденту, а 18% участников опроса выделили увеличение на 21-30%. Более чем на 30% увеличили заработную плату 10% россиян", - говорится в исследовании. Согласно данным, 62% от общего числа опрошенных россиян просили повышения зарплаты у своего руководителя. 22% делали это неоднократно, 25% — пару раз, а 15% — только однажды. Только планируют попросить о повышении 11%, а 27% не собираются делать это никогда. "Основным аргументом, который люди используют при разговоре с руководителем о повышении заработной платы, является рост зарплатных предложений на рынке труда (57%). На втором месте (49%) по популярности — развитие профессиональных навыков и высокий профессионализм. На третьем месте(41%) — большой опыт работы", - уточнили в результатах опроса. Кроме того, в числе доводов перевыполнение показателей (25%), высокий интерес к работе (24%), знание специфики рынка (20%), успешное завершение проектов (20%), а также развитые личностные и коммуникативные качества (16%) и образование и сертификаты (15%). Отмечали также и личные обстоятельства (11%), высокий уровень зарплаты на предыдущем рабочем месте (10%), семейное положение, например (7%), хорошие результаты внутренней оценки (7%), положительные отзывы и рекомендации от предыдущих работодателей (6%). В исследовании, которое проводилось с 20 июня по по 2 июля, поучаствовали более 3,5 тысяч человек старше 18 лет со всей России. -0-

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зарплата, россия