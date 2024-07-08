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СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат
СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат - 08.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры альянса не предложат Украине четкого приглашения на вступление в альянс, сообщает Agence France Press. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T12:40+0300
2024-07-08T12:40+0300
2024-07-08T12:40+0300
политика
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры альянса не предложат Украине четкого приглашения на вступление в альянс, сообщает Agence France Press.Отмечается, что ранее неспособность НАТО дать Украине конкретные сроки вступления вызвала раздражение в Киеве, и Зеленский выразил свое недовольство на саммите в Литве. Теперь западные чиновники надеются избежать нового конфликта."Теперь сцена лучше подготовлена... Зеленскому придется принять то, что ему предложат", — цитирует издание анонимного дипломата НАТО.Однако, Зеленский, скорее всего, получит от союзников обязательства предоставить украинской стороне новые системы ПВО, что может позволить ему почувствовать себя победителем. Шансы на получение членства в НАТО практически равны нулю, что признают и в самом Киеве.На саммите альянса будут объявлены соглашения о военной подготовке, логистике, технической и финансовой поддержке Украины, а также новый пакет помощи и улучшение совместимости украинской армии со стандартами НАТО, что будет считаться "мостом к членству в НАТО" для Украины, заметили в издании.
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нато, владимир зеленский, сша
Политика, НАТО, Владимир Зеленский, США
СМИ: на саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат
AFP: НАТО не даст Зеленскому то, что он хочет, ему придется брать, что дают
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне лидеры альянса не предложат Украине четкого приглашения на вступление в альянс, сообщает
Agence France Press.
Отмечается, что ранее неспособность НАТО дать Украине конкретные сроки вступления вызвала раздражение в Киеве, и Зеленский выразил свое недовольство на саммите в Литве. Теперь западные чиновники надеются избежать нового конфликта.
"Теперь сцена лучше подготовлена... Зеленскому придется принять то, что ему предложат", — цитирует издание анонимного дипломата НАТО.
Однако, Зеленский, скорее всего, получит от союзников обязательства предоставить украинской стороне новые системы ПВО, что может позволить ему почувствовать себя победителем. Шансы на получение членства в НАТО практически равны нулю, что признают и в самом Киеве.
На саммите альянса будут объявлены соглашения о военной подготовке, логистике, технической и финансовой поддержке Украины, а также новый пакет помощи и улучшение совместимости украинской армии со стандартами НАТО, что будет считаться "мостом к членству в НАТО" для Украины, заметили в издании.
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