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"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:38+0300
2024-07-08T17:38+0300
2024-07-08T17:39+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли.Немецкий политик выступил на заседании в Бундестаге (нижняя палата парламента ФРГ). "В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", - сказал Фарли.Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте этого года, однако Зеленский отмнил их, сославшись на военное положение в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.
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владимир зеленский, германия, украина
Владимир Зеленский, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
Депутат Фарли: Зеленского поддерживают только 17% населения, его ждет провал
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли
.
Немецкий политик выступил на заседании в Бундестаге (нижняя палата парламента ФРГ).
"В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", - сказал Фарли.
Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте этого года, однако Зеленский отмнил их, сославшись на военное положение в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.
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