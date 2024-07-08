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"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - 08.07.2024, ПРАЙМ
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"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:38+0300
2024-07-08T17:39+0300
владимир зеленский
германия
украина
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли.Немецкий политик выступил на заседании в Бундестаге (нижняя палата парламента ФРГ). "В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", - сказал Фарли.Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте этого года, однако Зеленский отмнил их, сославшись на военное положение в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.
https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849908637.html
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владимир зеленский, германия, украина
Владимир Зеленский, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
17:38 08.07.2024 (обновлено: 17:39 08.07.2024)
 
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

Депутат Фарли: Зеленского поддерживают только 17% населения, его ждет провал

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли.
Немецкий политик выступил на заседании в Бундестаге (нижняя палата парламента ФРГ).
"В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", - сказал Фарли.
Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте этого года, однако Зеленский отмнил их, сославшись на военное положение в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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