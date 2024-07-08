https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849921574.html

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:38+0300

2024-07-08T17:38+0300

2024-07-08T17:39+0300

владимир зеленский

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимира Зеленского поддерживают только 17 процентов населения, скоро его ждет провал. Такое мнение выразил беспартийный депутат Роберт Фарли.Немецкий политик выступил на заседании в Бундестаге (нижняя палата парламента ФРГ). "В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", - сказал Фарли.Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте этого года, однако Зеленский отмнил их, сославшись на военное положение в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.

https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849908637.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, германия, украина