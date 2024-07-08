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"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве - 08.07.2024, ПРАЙМ
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
Боевики "Азова*" угрожают Владимиру Зеленскому, в случае переговоров с Россией его ждет расправа. Об этом заявил на YouTube британский аналитик Александр... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:51+0300
2024-07-08T17:51+0300
2024-07-08T17:51+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Боевики "Азова*" угрожают Владимиру Зеленскому, в случае переговоров с Россией его ждет расправа. Об этом заявил на YouTube британский аналитик Александр Меркурис."Члены бригады "Азов"* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним", - сказал он.По мнению аналитика, не воспринимать предупреждения всерьез будет ошибкой. Он отметил, что боевики хотят продолжить конфликт, а любые контакты с Москвой воспримут как предательство.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://1prime.ru/20240708/legion-849919995.html
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владимир зеленский, украина, запад
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
Меркурис: "Азов*" угрожает Зеленскому расправой в случае переговоров с РФ
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Боевики "Азова*" угрожают Владимиру Зеленскому, в случае переговоров с Россией его ждет расправа. Об этом заявил на YouTube
британский аналитик Александр Меркурис.
"Члены бригады "Азов"* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним", - сказал он.
По мнению аналитика, не воспринимать предупреждения всерьез будет ошибкой. Он отметил, что боевики хотят продолжить конфликт, а любые контакты с Москвой воспримут как предательство.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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