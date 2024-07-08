https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849922366.html

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве - 08.07.2024, ПРАЙМ

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве

Боевики "Азова*" угрожают Владимиру Зеленскому, в случае переговоров с Россией его ждет расправа. Об этом заявил на YouTube британский аналитик Александр... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:51+0300

2024-07-08T17:51+0300

2024-07-08T17:51+0300

владимир зеленский

украина

запад

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Боевики "Азова*" угрожают Владимиру Зеленскому, в случае переговоров с Россией его ждет расправа. Об этом заявил на YouTube британский аналитик Александр Меркурис."Члены бригады "Азов"* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним", - сказал он.По мнению аналитика, не воспринимать предупреждения всерьез будет ошибкой. Он отметил, что боевики хотят продолжить конфликт, а любые контакты с Москвой воспримут как предательство.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://1prime.ru/20240708/legion-849919995.html

украина

запад

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владимир зеленский, украина, запад