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"Невероятная сделка". Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше - 08.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849926968.html
"Невероятная сделка". Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
"Невероятная сделка". Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше - 08.07.2024, ПРАЙМ
"Невероятная сделка". Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
Подписание Владимиром Зеленским с Варшавой соглашения, которое может предусматривает разрешение на сбитие ее ПВО российских ракет в воздушном пространстве... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T22:39+0300
2024-07-08T22:39+0300
политика
украина
польша
пво
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Подписание Владимиром Зеленским с Варшавой соглашения, которое может предусматривает разрешение на сбитие ее ПВО российских ракет в воздушном пространстве Украины, провоцирует перерастание конфликта в глобальную войну. Такое мнение выразил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо."Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей. Соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польским военным сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины!" — указал он.Политик полагает, что Польша таким образом вступает в вооруженное противостояние с Москвой и призвал немедленно прекратить это безумие.Накануне Варшава и Киев заключили новое соглашение о взаимной безопасности. По словам Зеленского, документ предусматривает создание механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО уже фактически воюет на стороне киевского режима. По его словам, эта безответственная линия существенно увеличивает риск прямого военного столкновения ядерных держав.
https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849922366.html
украина
польша
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украина, польша, пво, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ПВО, Владимир Зеленский
22:39 08.07.2024
 
"Невероятная сделка". Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше

Филиппо: договор Зеленского в Польше о сбитии ракет РФ приведет к мировой войне

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Подписание Владимиром Зеленским с Варшавой соглашения, которое может предусматривает разрешение на сбитие ее ПВО российских ракет в воздушном пространстве Украины, провоцирует перерастание конфликта в глобальную войну. Такое мнение выразил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо.
"Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей. Соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польским военным сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины!" — указал он.
Политик полагает, что Польша таким образом вступает в вооруженное противостояние с Москвой и призвал немедленно прекратить это безумие.
Накануне Варшава и Киев заключили новое соглашение о взаимной безопасности. По словам Зеленского, документ предусматривает создание механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО уже фактически воюет на стороне киевского режима. По его словам, эта безответственная линия существенно увеличивает риск прямого военного столкновения ядерных держав.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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