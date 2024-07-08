https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849927619.html

"Ему придется". На Западе ждут от Зеленского начала переговоров с Москвой

"Ему придется". На Западе ждут от Зеленского начала переговоров с Москвой - 08.07.2024, ПРАЙМ

"Ему придется". На Западе ждут от Зеленского начала переговоров с Москвой

Владимир Зеленский рано или поздно должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью урегулирования украинского конфликта. Такое мнение... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T23:48+0300

2024-07-08T23:48+0300

2024-07-08T23:48+0300

политика

россия

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владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский рано или поздно должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным с целью урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил французский генерал Николя Ришу в эфире YouTube-канала LCI."Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Зеленскому — ред.) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении", — отметил он.Генерал полагает, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния является исключительным случаем и наступить день, когда сторонам придется прибегнуть к поиску дипломатических путей разрешения конфликта.В феврале 2024 года Путин рассказывал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в 2022 году Москва вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции и эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно ввел запрет на переговоры с Москвой.

https://1prime.ru/20240708/zelenskiy-849921574.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский