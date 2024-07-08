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Врач назвала главное "лекарство" от жары
Врач назвала главное "лекарство" от жары - 08.07.2024, ПРАЙМ
Врач назвала главное "лекарство" от жары
Аномальная жара — настоящее испытание для организма. Особенно в тех регионах, где солнце не самый частый гость. Как минимизировать ущерб, рассказала агентству... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T03:03+0300
2024-07-08T03:03+0300
2024-07-08T03:03+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Аномальная жара — настоящее испытание для организма. Особенно в тех регионах, где солнце не самый частый гость. Как минимизировать ущерб, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.По ее словам, жара опасна при заболеваниях сердечно- сосудистой системы: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, нарушениях ритма и сердечной недостаточности, а также сахарном диабете, болезнях почек, неврологических расстройствах.Чтобы не допустить опасных состояний в жару, врач советует пить достаточно жидкости (2-3 л), причем "именно негазированной воды комфортной температуры". Всегда берите с собой в такую погоду 1-2 небольшие бутылочки."Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", - предупреждает терапевт.А ледяные и очень холодные напитки связаны, по словам Александровой, с риском ангины даже в жаркую погоду.Кроме того, больше находитесь в тени, носите головной убор и легкую просторную светлую одежду.Какого-то уникального препарата, снижающего действие жары, не существует. Придерживайтесь рекомендаций специалиста в соответствии с вашим состоянием здоровья. Если необходимо, он скорректирует назначения с учетом погодных условий.
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эксклюзив, жара, аномальная жара, погода
Эксклюзив, жара, Аномальная жара, погода
Врач назвала главное "лекарство" от жары
Терапевт Александрова: лекарств от жары нет, нужно пить больше воды
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Аномальная жара — настоящее испытание для организма. Особенно в тех регионах, где солнце не самый частый гость. Как минимизировать ущерб, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.
По ее словам, жара опасна при заболеваниях сердечно- сосудистой системы: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, нарушениях ритма и сердечной недостаточности, а также сахарном диабете, болезнях почек, неврологических расстройствах.
Чтобы не допустить опасных состояний в жару, врач советует пить достаточно жидкости (2-3 л), причем "именно негазированной воды комфортной температуры". Всегда берите с собой в такую погоду 1-2 небольшие бутылочки.
"Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", - предупреждает терапевт.
А ледяные и очень холодные напитки связаны, по словам Александровой, с риском ангины даже в жаркую погоду.
Кроме того, больше находитесь в тени, носите головной убор и легкую просторную светлую одежду.
Какого-то уникального препарата, снижающего действие жары, не существует. Придерживайтесь рекомендаций специалиста в соответствии с вашим состоянием здоровья. Если необходимо, он скорректирует назначения с учетом погодных условий.
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