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Врач назвала главное "лекарство" от жары

Врач назвала главное "лекарство" от жары - 08.07.2024, ПРАЙМ

Врач назвала главное "лекарство" от жары

Аномальная жара — настоящее испытание для организма. Особенно в тех регионах, где солнце не самый частый гость. Как минимизировать ущерб, рассказала агентству... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T03:03+0300

2024-07-08T03:03+0300

2024-07-08T03:03+0300

эксклюзив

жара

аномальная жара

погода

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Аномальная жара — настоящее испытание для организма. Особенно в тех регионах, где солнце не самый частый гость. Как минимизировать ущерб, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник "Атлас" Ольга Александрова.По ее словам, жара опасна при заболеваниях сердечно- сосудистой системы: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, нарушениях ритма и сердечной недостаточности, а также сахарном диабете, болезнях почек, неврологических расстройствах.Чтобы не допустить опасных состояний в жару, врач советует пить достаточно жидкости (2-3 л), причем "именно негазированной воды комфортной температуры". Всегда берите с собой в такую погоду 1-2 небольшие бутылочки."Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", - предупреждает терапевт.А ледяные и очень холодные напитки связаны, по словам Александровой, с риском ангины даже в жаркую погоду.Кроме того, больше находитесь в тени, носите головной убор и легкую просторную светлую одежду.Какого-то уникального препарата, снижающего действие жары, не существует. Придерживайтесь рекомендаций специалиста в соответствии с вашим состоянием здоровья. Если необходимо, он скорректирует назначения с учетом погодных условий.

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эксклюзив, жара, аномальная жара, погода