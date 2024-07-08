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Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:46+0300
2024-07-08T16:46+0300
2024-07-08T16:46+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом пишет польское издание Interia.Сообщалось, что уничтожение ЗРК было заснято на видео: баллистическая ракета "Искандер-М" ударила по месту развертывания системы С-300ПС. Как пишет издание, запись не позволяет подтвердить или опровергнуть другие потери техники или личного состава."Однако сам факт, что этот удар вообще произошел, для украинцев хуже, чем какие-либо потери", - сказано в статье.Поясняется, что Вооруженные силы России смогли проникнуть за 130 километров от своих позиций, а также ударить по ЗРК через пять дней после атаки на аэродром в Миргороде."Феномен проникновения сквозь противовоздушную оборону разведывательных беспилотников является общеизвестной проблемой конфликта на Украине. Благодаря электронному оружию WRE заглушают украинские системы обнаружения, что позволяет легко управлять российскими беспилотниками над головами украинцев", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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зрк с-300, украина, россия, польша
Вооружения, ЗРК С-300, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЛЬША
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины
Interia: российские войска уничтожили украинский ЗРК C-300 в Полтавой области
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом пишет польское издание Interia
.
Сообщалось, что уничтожение ЗРК было заснято на видео: баллистическая ракета "Искандер-М" ударила по месту развертывания системы С-300ПС. Как пишет издание, запись не позволяет подтвердить или опровергнуть другие потери техники или личного состава.
"Однако сам факт, что этот удар вообще произошел, для украинцев хуже, чем какие-либо потери", - сказано в статье.
Поясняется, что Вооруженные силы России смогли проникнуть за 130 километров от своих позиций, а также ударить по ЗРК через пять дней после атаки на аэродром в Миргороде.
"Феномен проникновения сквозь противовоздушную оборону разведывательных беспилотников является общеизвестной проблемой конфликта на Украине. Благодаря электронному оружию WRE заглушают украинские системы обнаружения, что позволяет легко управлять российскими беспилотниками над головами украинцев", - заключает издание.
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