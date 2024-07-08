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Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины - 08.07.2024, ПРАЙМ
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:46+0300
2024-07-08T16:46+0300
вооружения
зрк с-300
украина
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польша
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом пишет польское издание Interia.Сообщалось, что уничтожение ЗРК было заснято на видео: баллистическая ракета "Искандер-М" ударила по месту развертывания системы С-300ПС. Как пишет издание, запись не позволяет подтвердить или опровергнуть другие потери техники или личного состава."Однако сам факт, что этот удар вообще произошел, для украинцев хуже, чем какие-либо потери", - сказано в статье.Поясняется, что Вооруженные силы России смогли проникнуть за 130 километров от своих позиций, а также ударить по ЗРК через пять дней после атаки на аэродром в Миргороде."Феномен проникновения сквозь противовоздушную оборону разведывательных беспилотников является общеизвестной проблемой конфликта на Украине. Благодаря электронному оружию WRE заглушают украинские системы обнаружения, что позволяет легко управлять российскими беспилотниками над головами украинцев", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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зрк с-300, украина, россия, польша
Вооружения, ЗРК С-300, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЛЬША
16:46 08.07.2024
 
Очередная охота на ЗРК завершилась удачно. Это болезненный удар для Украины

Interia: российские войска уничтожили украинский ЗРК C-300 в Полтавой области

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, о чем свидетельствует успешный удар ВС России по зенитно-ракетному комплексу С-300 около базы в Миргороде. Об этом пишет польское издание Interia.
Сообщалось, что уничтожение ЗРК было заснято на видео: баллистическая ракета "Искандер-М" ударила по месту развертывания системы С-300ПС. Как пишет издание, запись не позволяет подтвердить или опровергнуть другие потери техники или личного состава.
"Однако сам факт, что этот удар вообще произошел, для украинцев хуже, чем какие-либо потери", - сказано в статье.
Поясняется, что Вооруженные силы России смогли проникнуть за 130 километров от своих позиций, а также ударить по ЗРК через пять дней после атаки на аэродром в Миргороде.
"Феномен проникновения сквозь противовоздушную оборону разведывательных беспилотников является общеизвестной проблемой конфликта на Украине. Благодаря электронному оружию WRE заглушают украинские системы обнаружения, что позволяет легко управлять российскими беспилотниками над головами украинцев", - заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Италия закупит у Германии вооружение на 20 миллиардов евро, пишет СМИ
3 июля, 13:45
 
ВооруженияЗРК С-300УКРАИНАРОССИЯПОЛЬША
 
 
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