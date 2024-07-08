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Система "Антифрод" предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров
Система "Антифрод" предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров - 08.07.2024, ПРАЙМ
Система "Антифрод" предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров
Система Роскомнадзора "Антифрод" с января по май предотвратила 291 миллион звонков с подменных номеров, к системе подключилось уже около 95% операторов,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:31+0300
2024-07-08T17:31+0300
2024-07-08T17:31+0300
мошенничество
система антифрод
ркн
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Система Роскомнадзора "Антифрод" с января по май предотвратила 291 миллион звонков с подменных номеров, к системе подключилось уже около 95% операторов, сообщили РИА Новости в ведомстве. "За первые 5 месяцев 2024 года ИС предотвратила 291 миллион вызовов. К системе на сегодня подключилось 1099 операторов (всего в России - 1166). Их общая номерная емкость составляет более 95%", - говорится в сообщении. В РКН также предложили блокировать звонки из-за границы по умолчанию в связи с многократным ростом мошеннических звонков с Украины и других стран на сети российских операторов связи. При реализации этой меры у абонента появится возможность выбора - принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей. Роскомнадзор создал систему информационную систему "Антифрод" для выявления и предотвращения вызовов с подменных номеров в 2022 году. Так, в прошлом году система помогла заблокировать более 750 миллионов таких звонков. В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч, юрлица - от 300 тысяч до миллиона рублей.
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система антифрод, ркн
Мошенничество, система Антифрод, РКН
Система "Антифрод" предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров
Система РКН "Антифрод" предотвратила 291 миллион звонков с подменных номеров
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Система Роскомнадзора "Антифрод" с января по май предотвратила 291 миллион звонков с подменных номеров, к системе подключилось уже около 95% операторов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За первые 5 месяцев 2024 года ИС предотвратила 291 миллион вызовов. К системе на сегодня подключилось 1099 операторов (всего в России - 1166). Их общая номерная емкость составляет более 95%", - говорится в сообщении.
В РКН также предложили блокировать звонки из-за границы по умолчанию в связи с многократным ростом мошеннических звонков с Украины и других стран на сети российских операторов связи. При реализации этой меры у абонента появится возможность выбора - принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущих за границей.
Роскомнадзор создал систему информационную систему "Антифрод" для выявления и предотвращения вызовов с подменных номеров в 2022 году. Так, в прошлом году система помогла заблокировать более 750 миллионов таких звонков.
В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч, юрлица - от 300 тысяч до миллиона рублей.
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