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Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами

Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами - 09.07.2024, ПРАЙМ

Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами

Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:54+0300

2024-07-09T15:54+0300

2024-07-09T16:28+0300

политика

франция

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times."Соединенное Королевство и Франция обе оказались на политических качелях — но при этом качаются в противофазе", — говорится в материале.После выборов во Франции, которые показали усиление как крайне правых, так и крайне левых партий, страна находится в политическом хаосе, в то время как Великобритания постепенно выходит из политического кризиса, вызванного Брекситом.Хотя правое "Национальное объединение" показало худшие результаты, чем ожидалось, позиции центристов во французской политике ослабли, и авторитет президента Макрона подорван.Франция и Великобритания являются соседними странами, население которых имеет много общего, а также преследует схожие цели в борьбе с изменением климата и поддержкой Украины. Однако Brexit ограничил влияние Великобритании на Европу и создал атмосферу недоверия.Кроме того, международные проблемы, такие как конфликт на Украине, растущее влияние России и вероятное второе президентство Трампа, могут поставить под угрозу под угрозу процветание и безопасность Европы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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франция, великобритания