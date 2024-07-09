https://1prime.ru/20240709/frantsiya-849957472.html
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами - 09.07.2024, ПРАЙМ
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:54+0300
2024-07-09T15:54+0300
2024-07-09T16:28+0300
политика
франция
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_ddb9c49f39f3ec4eeb42171899020124.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times."Соединенное Королевство и Франция обе оказались на политических качелях — но при этом качаются в противофазе", — говорится в материале.После выборов во Франции, которые показали усиление как крайне правых, так и крайне левых партий, страна находится в политическом хаосе, в то время как Великобритания постепенно выходит из политического кризиса, вызванного Брекситом.Хотя правое "Национальное объединение" показало худшие результаты, чем ожидалось, позиции центристов во французской политике ослабли, и авторитет президента Макрона подорван.Франция и Великобритания являются соседними странами, население которых имеет много общего, а также преследует схожие цели в борьбе с изменением климата и поддержкой Украины. Однако Brexit ограничил влияние Великобритании на Европу и создал атмосферу недоверия.Кроме того, международные проблемы, такие как конфликт на Украине, растущее влияние России и вероятное второе президентство Трампа, могут поставить под угрозу под угрозу процветание и безопасность Европы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/nato-849939989.html
франция
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_0d64f045439ee78b947761a17abaf4f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, великобритания
Политика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
FT: после выборов во Франции Европа лишилась лидера в эпоху глобальных угроз
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает
Financial Times.
"Соединенное Королевство и Франция обе оказались на политических качелях — но при этом качаются в противофазе", — говорится в материале.
После выборов во Франции, которые показали усиление как крайне правых, так и крайне левых партий, страна находится в политическом хаосе, в то время как Великобритания постепенно выходит из политического кризиса, вызванного Брекситом.
Хотя правое "Национальное объединение" показало худшие результаты, чем ожидалось, позиции центристов во французской политике ослабли, и авторитет президента Макрона подорван.
Франция и Великобритания являются соседними странами, население которых имеет много общего, а также преследует схожие цели в борьбе с изменением климата и поддержкой Украины. Однако Brexit ограничил влияние Великобритании на Европу и создал атмосферу недоверия.
Кроме того, международные проблемы, такие как конфликт на Украине, растущее влияние России и вероятное второе президентство Трампа, могут поставить под угрозу под угрозу процветание и безопасность Европы.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО