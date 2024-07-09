Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами - 09.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240709/frantsiya-849957472.html
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами - 09.07.2024, ПРАЙМ
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами
Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T15:54+0300
2024-07-09T16:28+0300
политика
франция
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_ddb9c49f39f3ec4eeb42171899020124.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times."Соединенное Королевство и Франция обе оказались на политических качелях — но при этом качаются в противофазе", — говорится в материале.После выборов во Франции, которые показали усиление как крайне правых, так и крайне левых партий, страна находится в политическом хаосе, в то время как Великобритания постепенно выходит из политического кризиса, вызванного Брекситом.Хотя правое "Национальное объединение" показало худшие результаты, чем ожидалось, позиции центристов во французской политике ослабли, и авторитет президента Макрона подорван.Франция и Великобритания являются соседними странами, население которых имеет много общего, а также преследует схожие цели в борьбе с изменением климата и поддержкой Украины. Однако Brexit ограничил влияние Великобритании на Европу и создал атмосферу недоверия.Кроме того, международные проблемы, такие как конфликт на Украине, растущее влияние России и вероятное второе президентство Трампа, могут поставить под угрозу под угрозу процветание и безопасность Европы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240709/nato-849939989.html
франция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/52/763565275_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_0d64f045439ee78b947761a17abaf4f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, великобритания
Политика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:54 09.07.2024 (обновлено: 16:28 09.07.2024)
 
Европе конец: Франция и Великобритания поменялись местами

FT: после выборов во Франции Европа лишилась лидера в эпоху глобальных угроз

© fotolia.com / kmiragayaПарламент Великобритании
Парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© fotolia.com / kmiragaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Результаты выборов во Франции и Великобритании говорят о том, что Европа потеряла лидера в эпоху глобальных угроз, сообщает Financial Times.
"Соединенное Королевство и Франция обе оказались на политических качелях — но при этом качаются в противофазе", — говорится в материале.
После выборов во Франции, которые показали усиление как крайне правых, так и крайне левых партий, страна находится в политическом хаосе, в то время как Великобритания постепенно выходит из политического кризиса, вызванного Брекситом.
Хотя правое "Национальное объединение" показало худшие результаты, чем ожидалось, позиции центристов во французской политике ослабли, и авторитет президента Макрона подорван.
Франция и Великобритания являются соседними странами, население которых имеет много общего, а также преследует схожие цели в борьбе с изменением климата и поддержкой Украины. Однако Brexit ограничил влияние Великобритании на Европу и создал атмосферу недоверия.
Кроме того, международные проблемы, такие как конфликт на Украине, растущее влияние России и вероятное второе президентство Трампа, могут поставить под угрозу под угрозу процветание и безопасность Европы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
"Действительно шагает к пропасти". В США раскрыли правду о НАТО
11:47
 
ПолитикаФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала