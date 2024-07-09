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Эксперт объяснил снижение биржевых цен на газ в Европе

Эксперт объяснил снижение биржевых цен на газ в Европе - 09.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил снижение биржевых цен на газ в Европе

Цены на газ на европейской бирже росли с февраля под влиянием краткосрочных факторов, которые постепенно сходят на нет и уступают место факторам долгосрочным –... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T15:41+0300

2024-07-09T15:41+0300

2024-07-09T15:41+0300

энергетика

газ

цены

европа

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цены на газ на европейской бирже росли с февраля под влиянием краткосрочных факторов, которые постепенно сходят на нет и уступают место факторам долгосрочным – высоким запасам в подземных газохранилищах в Европе, восстановлению импорта СПГ и трубопроводных поставок из Норвегии, вводу СПГ-мощностей в США и Катаре, – которые будут давить на газовые цены, следует из комментария для РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана. Биржевые цены на газ в Европе ранее во вторник впервые с 20 мая опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Рост цен на газ, наблюдавшийся с февраля, был вызван скорее краткосрочными факторами, которые постепенно сходят на нет", – отметил Кауфман. Среди таких факторов он выделил временное перенаправление СПГ в Азию из-за низких цен в ЕС, риски, связанные с возможным усилением конфликта на Ближнем Востоке, сезон ураганов, который может повлиять на экспорт СПГ из США, а также временное снижение поставок из Норвегии. "При этом ни один из этих факторов не является средне- или долгосрочным. Более того, все более долгосрочные факторы говорят скорее в пользу возможной дальнейшей нормализации цен", – продолжил собеседник агентства. Такими факторами являются большие запасы газа в хранилищах в Европе, восстановление газового импорта и ожидаемый ввод СПГ-мощностей в мире. Европейские газохранилища заполнены сейчас на 79% при историческом максимуме для данного периода в 82%, что свидетельствует о высокой вероятности переполнения "подземок" еще до начала отопительного сезона, уточнил эксперт. Импорт СПГ и поставки из Норвегии постепенно восстанавливаются после временной просадки. Наконец, что более важно, с конца текущего года начинается период активного ввода мощностей в сфере СПГ в США, Катаре и ряде менее крупных стран-производителей, что будет дополнительно давить на цены в более долгосрочной перспективе, добавил он. "На этом фоне в отсутствие форс-мажоров на стороне предложения ожидаем постепенного снижения цен до 250 долларов за тысячу кубометров на горизонте 3-5 месяцев, что, на наш взгляд, является равновесным в долгосрочной перспективе уровнем", – сказал он в заключение.

https://1prime.ru/20240709/gaz-849942734.html

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газ, цены, европа