https://1prime.ru/20240709/importozameschenie-849936385.html

Канатные дороги в России переведут на отечественное ПО

Канатные дороги в России переведут на отечественное ПО - 09.07.2024, ПРАЙМ

Канатные дороги в России переведут на отечественное ПО

Российские специалисты IT-сферы смогли заменить отечественным ПО зарубежную систему управления европейской канатной дороги, установленной в Сочи. Как сообщили... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:01+0300

2024-07-09T11:01+0300

2024-07-09T11:01+0300

импортозамещение

туризм

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские специалисты IT-сферы смогли заменить отечественным ПО зарубежную систему управления европейской канатной дороги, установленной в Сочи. Как сообщили "Прайм" в компании "Руслет-Автоматизация", по такому же принципу на отечественный софт будут переведены и другие горнолыжные подъемники, работающие на курортах страны.Работы были проведены на курорте "Роза Хутор". Отечественное ПО установлено на подъемнике "Тироль" австрийского производства (Doppelmayr). Это помогло избежать возможных проблем при отказе зарубежного программного оборудования.В условиях, когда европейские производители канатных дорог покинули с 2022 года российский рынок и прекратили обслуживание своего оборудования, курорты находятся в зоне риска: отказ головного механизма управления подъемником может привести к полной остановке канатной дороги, а значит, к простою курортной зоны. Импортозамещение в этой сфере обеспечивает надежную работу внутреннего туризма России. Сейчас в РФ действует почти 400 горнолыжных курортов, а общая протяженность трасс составляет более 1,5 тыс. км, и необходимо обеспечить их бесперебойную работу.Российское ПО запатентовано и соответствует всем внутренним стандартам. Как подчеркнул генеральный директор компании "Руслет-Автоматизация" Александр Кондратьев, отечественные разработки, если говорить не только о ПО, но и о самих канатных подъемниках, создаваемых в России, полностью отвечают всем техническим требованиям, в том числе требованиям по обеспечению безопасности, в отличие от предлагаемых сейчас на рынке китайских аналогов."В июне на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что необходимо заниматься укреплением информационной безопасности. А использование любых иностранных вендеров, будь то европейских или китайских, противоречит этому заявлению. Китайские решения не соответствуют российским стандартам и регламенту. Мы же ведем всю работу по ГОСТам", - подчеркнул он.По словам гендиректора компании "Руслет" Дмитрия Сидоровича, к закупкам китайской продукции нужно относиться с осторожностью.В этой стране много производителей разного уровня и качества, разной политики и стратегии их выхода на рынки."Надо учитывать особенность китайской производственной доктрины: это вовлечение большого количества людей в производственные процессы и быстрое обновление модельного ряда. Для технологического оборудования это означает низкий коэффициент технической готовности. И конечно, у нас абсолютно разные стандарты производства",- сказал он.В компании сообщили, что опыт с ПО для подъемников повторят еще на двух канатных дорогах - "Олимпия" и "Заповедный лес", которые также установлены на курорте "Роза Хутор". В перспективе любой подобный объект можно перевести на отечественные ПО за несколько месяцев.Он рассказал, что в возможностях компании закрыть спрос курортов и на механизмы канатных подъемников и отметил, что компания получила якорный заказ от корпорации "Кавказ. РФ" на производство балансиров, валов, необходимых для переборки канатных дорог на Эльбрусе.На полностью отечественные рельсы переходит и производство самих канатных подъемников. Они уже работают в Москве, Мурманской области, заключены соглашения на их установку на горнолыжных курортах "Турьев Хутор", Архыз, в Северной Осетии, Чечне.В 2025 году планируется выпустить первую отечественную канатную дорогу, которая будет полноценным локальным оборудованием (созданным исключительно из отечественных комплектующих). Завод "ТверьКанатДор" (производственная площадка компании "РУСЛЕТ"), где будут производиться такие дороги, строится сейчас в Тверской области.В этих проектах механизмы для канатных дорог также будут разрабатывать НИУ МИЭТ и УПК "Протон", появится инженерный центр при МГТУ им. Н.Э.Баумана. Производители прорабатывают все возможности для оперативной поддержки и обслуживания канатных дорог на местах. Таким образом, безопасность и сервис на российских курортах окажутся под надежным контролем.

https://1prime.ru/20240625/turizm-849486731.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

импортозамещение, туризм