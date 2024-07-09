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Панъевропейский STOXX 600 опускается перед началом выступления Пауэлла

Панъевропейский STOXX 600 опускается перед началом выступления Пауэлла - 09.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 опускается перед началом выступления Пауэлла

Европейские фондовые индексы во вторник снижаются в преддверии ключевого выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:52+0300

2024-07-09T11:52+0300

2024-07-09T11:52+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снижаются в преддверии ключевого выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе.Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3% к 07.07 по Гринвичу Нефтегазовый сектор возглавил спад на фоне снижения цен на нефть. Рост возглавили акции горнодобывающих компаний, которые поднялись на 0,5% благодаря небольшому росту цен на медь.Все внимание будет приковано к Пауэллу, который должен начать выступление в конгрессе в 14.00 по Гринвичу.Комментарии члена управляющего совет Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне позднее сегодня также привлекут внимание инвесторов, которые пытаются оценить траекторию процентных ставок ЕЦБ.Акции BP подешевели на 3,3%, так как она заявила, что ожидает, что снижение маржи в нефтепереработке и низкие объемы торговли нефтью повлияют на ее прибыль во 2-м квартале.

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рынки, фондовые рынки европы