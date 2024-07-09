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Мишустин назвал потребности рынка труда огромными - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустин назвал потребности рынка труда огромными
Мишустин назвал потребности рынка труда огромными - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал потребности рынка труда огромными
Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:54+0300
2024-07-09T14:02+0300
михаил мишустин
россия
кадры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 миллиона специалистов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром", Мишустин заявил, что Россия будет особое значение уделять вопросам подготовки кадров. "Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса и сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно", - сказал он."Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 миллиона специалистов", - добавил он. Глава правительства РФ подчеркнул, что для подготовки такого числа профессионалов нужно объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.
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михаил мишустин, россия, кадры
Михаил Мишустин, РОССИЯ, Кадры
13:54 09.07.2024 (обновлено: 14:02 09.07.2024)
 
Мишустин назвал потребности рынка труда огромными

Мишустин: прогнозные потребности рынка труда в России огромны

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк" Центр занятости населения
 Центр занятости населения - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 миллиона специалистов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром", Мишустин заявил, что Россия будет особое значение уделять вопросам подготовки кадров. "Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса и сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно", - сказал он.
"Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 миллиона специалистов", - добавил он. Глава правительства РФ подчеркнул, что для подготовки такого числа профессионалов нужно объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.
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